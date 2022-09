Cambia l’Algoritmo Google, i risultati sono devastanti: quanto durerà

L’ultimo aggiornamento dell’Algoritmo di Google del Page Ranking ha avuto degli effetti devastanti per molti content creators e per le testate giornalistiche. Ecco cosa sarebbe cambiato e quanto ci vorrà perchè l’aggiornamento finisca.

L’Algoritmo di Google ha importanza estrema per chiunque lavori sul web, sia che si occupi di creare contenuti per i social network, sia che lavori per una testata giornalistica. La parte più sensibile di questo algoritmo, cioè il Page Ranking, determina l’ordine in cui le pagine saranno visualizzate a seguito di una ricerca su Google.

Le regole iniziali per il Page Ranking furono codificate proprio da Larry Page e Sergey Brin appena usciti dall’Università di Stanford, dove secondo la leggenda avevano deciso di portare avanti il loro progetto per un motore di ricerca in un garage. Da allora, Google aggiorna periodicamente i 200 diversi parametri che determinerebbero il Page Ranking.

Algoritmo Google, quanto durerà l’aggiornamento

Conoscere esattamente come funziona il Page Ranking di Google è un po’ come chiedere la ricetta della Coca Cola o dei Pan di Stelle. Inizialmente si era supposto che Google funzionasse esattamente come le ricerche scientifiche: più volte si viene citati, più significa che il contenuto è importante ed universalmente riconosciuto valido.

Sembrerebbe però che gli ultimi aggiornamenti di Google vadano nella direzione di dare sempre una maggiore importanza all’ottimizzazione per il web dei contenuti. Sarebbe inoltre data molta importanza anche al valore riconosciuto complessivamente ai contenuti pubblicati da un determinato sito web.

Il portale di ricerca promette di tenere informati gli utenti: i dettagli

Google è consapevole che l’aggiornamento dei suoi algoritmi potrebbe comportare dei disservizi. Quello che però si sarebbe verificato con questo ultimo aggiornamento del Page Ranking, inizialmente atteso per il mese di agosto 2022, starebbe facendo crollare le visualizzazioni di moltissimi portali, con i conseguenti cali nei guadagni pubblicitari.

Anche per questo motivo, in molti si sono chiesti quanto durerà la fase di aggiornamento del Page Ranking dell’Algoritmo Google. Il Search Engine Journal ha riportato che l’ultimo aggiornamento, iniziato a metà, è quasi completato. Ci vorrà però una settimana circa prima che il lavoro finisca. Verrà data la notizia ufficiale al termine dei lavori.

Ecco il tweet di Google che annuncia l’aggiornamento del Page Ranking, oltre a delle importanti novità per i siti web in lingua inglese di recensioni:

Today we released the September 2022 product reviews update for English-language product reviews. We’ll update our ranking release history page when the rollout is complete: https://t.co/sQ5COfdNcb — Google Search Central (@googlesearchc) September 20, 2022

Per controllare tutti gli aggiornamenti all’algoritmo del motore di ricerca Google, clicca qui.