Anticipazioni Mina Settembre 2, un attentato mette a rischio la vita del protagonista

Questa domenica finalmente torna Mina Settembre sugli schermi degli italiani con nuove peripezie: tutte le anticipazioni

La penna di Maurizio De Giovanni torna in TV con uno dei suoi romanzi che più ha affascinato i telespettatori italiani. Su Rai Uno, l’assistente sociale di Napoli tornerà al servizio del suo popolo.

Dopo essere slittata di una settimana, la messa in onda di Mina Settembre 2 partirà da domenica 2 ottobre dalle 21:25 su Rai Uno. Dopo aver scoperto, nella passata stagione, che la sua migliore amica Irene è stata l’amante del padre e che Gianluca, pertanto, è suo fratello, l’assistente sociale deciderà di prendere una pausa da tutto e tutti andando in vacanza a Procida con suo fratello, per un mese e lasciando il consultorio. Nel frattempo, in ballo c’è l’amore diviso tra Claudio e Domenica, fino ad una svolta definitiva.

Il periodo di riflessione che Mina avrebbe voluto prendere sarà bruscamente frenato dalle stesse persone che non avrebbe voluto vedere a partire dalla prima puntata della seconda stagione. Tutto avrà inizio da un attentato che colpirà Claudio e quando la notizia giungerà all’orecchio dell’assistente sociale non potrà far altro che tornare immediatamente a Napoli. Sarà un tonfo al cuore per Mina vedere il suo ex disteso in un letto d’ospedale in condizioni gravi.

Mina Settembre e Claudio tornano insieme: tutte le anticipazioni

Aver rivisto l’ex marito in quelle condizioni, suscita qualcosa nel cuore dell’assistente sociale: la paura di perderlo ha fatto risvegliare delle emozioni che mancavano da tempo e la porteranno a mettere da parte quella delusione e quel dolore che prevaricava il loro rapporto. A quel punto, Mina darà un’altra possibilità a Claudio, se non fosse che nella sua vita tornerà anche Domenico: i due si troveranno a lavorare a stretto contatto.

A tener banco è sicuramente l’interessante quesito su Irene: Mina riuscirà a perdonarle il segreto mantenuto tutti questi anni? L’assistente sociale vuole saperne indubbiamente di più su come sono andate le cose tra lei e suo padre, ma per il momento vuole mantenere il pugno ed evita qualsiasi confidenza nei suoi confronti, anzi, se necessario la evita.