Amici 22 anticipazioni: provvedimento disciplinare per gli allievi, super ospite da Sanremo

Spuntano le anticipazioni sulla nuova puntata pomeridiana di Amici 22: tra un provvedimento disciplinare per gli allievi ed un ospite da Sanremo.

Nel corso della puntata di domenica 2 ottobre saranno tantissimi i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori a casa. Infatti non solo si vedranno diversi provvedimenti disciplinari, ma ci sarà anche un ospite direttaemente da Sanremo.

Un nuovo fine settimana si avvicina per Amici 22 pronto a stupire tutto con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Infatti proprio nella giornata di ieri è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica. A fornirci le prime anticipazioni ci hanno pensato la pagina sempre informata AmiciiNews, in collaborazione con SuperGuidaTv.it, che ha rivelato tutti i dettagli dell’ultima registrazione. In anticipo rispetto agli scorsi anni la produzione darà agli allievi un provvedimento disciplinare nonostante la recente predica della conduttrice.

Stando alle anticipazioni riportate i cantanti sarebbero usciti dallo studio non rispettando le regole fornite. Proprio per questo motivo l’ultimo classificato della gara cover andrà in sfida. L’unico ad essere esonerato da tutto ciò è proprio Aaron. Mentre l’ospite che giudicherà il tutto verrà direttamente da Sanremo. Stiamo quindi parlando di Achille Lauro. Il cantante quindi stilerà la seguente classifica: Ndg e Wax 8, Tommy 7, Federica e Andre 6.5, Aaron Niveo e Piccolo G 6. In sfida, giudicata da Charlie Rapino, vanno Piccolo G e Niveo ma entrambi la supereranno.

Amici 22, nuova gara di danza: tensione tra due professori

Non solo cantanti, anche i ballerini affronteranno una sfida, che sarà giudicata da Ambeta Toromani. La prima ballerina dell’opera di Tirana darà i seguenti voti: Ludovica 8.5, Mattia Meghan e Ramon 8, Samuel e Gianmarco 7.5, Samu 7+, Maddalena 7-, Asia 6+. Mentre invece per quanto riguarda il ballo Emanuel Lo darà un compito a Rita e nascerà un forte scontro con la Celentano. I due insegnanti replicheranno con una seconda discussione che come argomento avrà Ludovica e un compito che la maestra di danza classica le ha assegnato.

A sorpresa poi sarà sospesa la maglia nuovamente a Ramòn perché secondo la sua insegnante deve stare più al suo posto. L’allievo le risponderà per le rime e Raimondo Todaro, attaccato da Alessandra Celentano pronta ad alzarsi in piedi per dare supporto al ballerino. Questo atteggiamento però indispettirà anche Rudy Zerbi che lo giudicherà irrispettoso. Oltre ad Achille Lauro ci saranno come ospiti ad Amici 22 anche i Pinguini Tattici Nucleari che canteranno il loro pezzo dal titolo Ricordi. Appuntamento quindi a domenica con un nuovo episodio di Amici.