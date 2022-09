Amanti della pasta in allerta: non compratela assolutamente nei supermercati!

Avviso per gli amanti della pasta, in particolare di alcune ricette di primi piatti che si possono trovare già pronte nei nostri supermercati

Pasta, pizza e mandolino. Con questi tre oggetti esemplificativi vengono spesso indicati i piaceri degli italiani nel mondo. Tralasciando i dubbi sullo strumento musicale ormai in disuso, la pasta e la pizza sono due capisaldi della cucina italiana.

In particolare proprio la pasta, per la infinita varietà di prodotti, tipologie e preparazioni. C’è chi ama la pasta secca, quella di grano duro, sia corta che lunga. Chi apprezza la pasta all’uovo fresca e così via.

Ma chi non ama cucinare o sperimentare preparazioni particolari, può trovare conforto e aiuto nei nostri supermercati, con i piatti di pasta pronti o surgelati da consumare in casa. Prodotti spesso molto gustosi che rappresentano dei salvavita per pranzi e cene last-minute.

Pasta pronta da evitare: il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso

Uno di questi prodotti di pasta precotta, solo da riscaldare, è però finito nel mirino degli ispettori dell’ufficio igiene. Infatti il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha emesso un importante richiamo da non sottovalutare.

Nell’occhio del ciclone è finito un prodotto in particolare. Ovvero i pizzoccheri di marca Viva la Mamma, un piatto semi-pronto molto apprezzato dai consumatori, in particolare nelle tante catene di supermercati sul suolo nazionale.

Queste confezioni di pizzoccheri vanno assolutamente evitate. Il Ministero ha informato che tale prodotto potrebbe contenere allergeni al suo interno. Vale a dire sostanze e microrganismi che possono causare allergia per coloro che le ingeriscono.

Dunque, gli amanti di questo tipo di pasta devono cercare di evitarla in questi giorni. O quanto meno di prepararla in altro modo e non acquistare la suddetta marca per evitare allergie e risposte immunitarie non desiderate.

I pizzoccheri, ovvero la pasta in questione, è una pietanza alimentare preparata con farina di grano saraceno miscelata con altri sfarinati. Come forma sono simili alle tagliatelle, ma di colore grigiastro, tipici della zona della Valtellina. Da non confondersi con i pizzoccheri di Chiavenna (zona di Sondrio) che hanno la forma degli gnocchi.