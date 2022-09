Allarme WhatsApp! Entrano nel vostro dispositivo: scaricate subito questi 2 aggiornamenti

Spunta su WhatsApp un nuovissimo pericolo che permette agli hacker di entrare nel vostro dispositivo: due aggiornamenti per difendervi.

Sono sempre tanti i pericoli presenti su WhatsApp, l’ultimo di questi permette ai malintenzionati addirittura di entrare nel vostro dispositivo. Difendersi però è semplice e basta scaricare questi due aggiornamenti.

Sono tantissimi gli utenti che ogni giorno usufruiscono di WhatsApp, sia in versione “classica” che in quella “business” sia sui dispositivi iOS che su quelli Android. Tutti gli utenti quindi farebbero bene ad aggiornare prima di subito la celeberrima app di messaggistica andando a scaricare l’ultimo update disponibile per essa o comunque assicurandosi che ciò sia stato fatto in automatico. Infatti proprio il team dell’app di messaggistica di Meta ha avvertito gli utenti di due vulnerabilità.

Queste però sono state patchate con una relase più recente dell’applicazione, ma che potrebbero essere ancora presenti su quelle più datate.Le vulnerabilità a cui WhatsApp fa riferimento sono identificate come CVE-2022-36934 (gravità 9,8/10, livello critico) e CVE-2022-27492 (gravità 7,8/10, livello alto). Queste consentono ad un soggetto esterno di sfruttare un errore di codice per poter eseguire codice da remoto sullo smartphone della vittima dopo aver inviato una videochiamata intenzionale (36934) o un file video malevolo (27492).

Con questa vulnerabilità, il malintenzionato potrebbe addirittura effettuare l’installazione di malware, spyware o altre applicazioni dannose. Per scongiurare tutti questi problemi, quindi, il team di sviluppo ha invitato tutti gli utenti ad aggiornare l’applicazione il prima possibile.

WhatsApp, a breve si potranno modificare i messaggi dopo l’invio: l’ultima funzione

WhatsApp in queste ore sta sviluppando una nuova versione Beta attraverso il Google Play Program. Infatti l’applicazione di messaggistica di Meta è arrivata alla versione 2.22.20.12 portando ulteriori novità agli utenti. Quindi il servizio sta lavorando alla possibilità di modificare i messaggi anche dopo l’invio. In passato infatti era possibile solamente eliminare il messaggio inviato per poi sostituirlo con quello corretto. Erano spuntate le prime indiscrezioni riguardanti questo update già nelle ultime settimane ed adesso è arrivata l’ufficialità.

In rete sono presenti anche i primi screenshot su questa nuova funzione, pubblicati dal portale specializzato WaBetaInfo. Questo è un segnale di come questa nuova feature ben presto potrebbe essere in fase di roll-out. Come però vi abbiamo riportato le ultime settimane, Meta ancora deve comunicare una data precisa per pubblicare questo nuovo aggiornamento sulla versione Beta dell’applicazione. Infatti la nuova funzione è ancora in fase di sviluppo, con il team del colosso dei social che sta cercando di affinarla il prima possibile.