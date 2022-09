Alessia Macari se ne va, l’addio all’Italia della Ciociara di Avanti un altro!

Alessia Macari ha dato il suo addio all’Italia, forse per sempre: ecco perchè la Ciociara di Avanti un altro! se ne è andata all’estero.

Alessia Macari ha avuto una vita contraddistinta da numerosi trasferimenti, sin da quando era piccola. È infatti nata a Dublino da genitori italiani, e solo qualche anno dopo è tornata a Casalvieri, in provincia di Frosinone. Qui iniziò a partecipare a diversi corsi di bellezza, oltre ad un reality show irlandese che venne girato in Grecia.

Venne notata da un talent scout mentre sfilava per un evento a Frosinone. Qui, all’improvviso, si spalancarono per lei le porte dello spettacolo. Superò il provino per diventare La Ciociara di Avanti un altro!, dove il suo ruolo era quello di leggere alcuni quiz in dialetto e far divertire gli ospiti prestandosi anche a cantare.

Alessia Macari, perchè ha deciso di dare l’addio all’Italia

Alessia Macari si era proprio calata nel ruolo de La Ciociara, ed aveva anche iniziato a partecipare a diversi eventi e promozioni. Un altro punto di svolta nella sua carriera fu l’incontro con il calciatore Oliver Kragl, che allora giocava proprio nella sua squadra del cuore, il Frosinone. Per lui tornò ad essere vagabonda.

Alessia Macari, infatti, nel giro di poco tempo ha iniziato a cambiare casa più volte per seguire il marito: è partita da Frosinone per Crotone, Foggia, Benevento, Ascoli Piceno e Avellino. Nel frattempo, aveva anche lasciato Avanti un altro! ed aveva ottenuto un ruolo in Domenica In, dove era valletta di Mara Venier.

Gli appelli andati a vuoto, poi la decisione: dove si sta trasferendo

Purtroppo il ruolo in Domenica In si è concluso, e da allora Alessia Macari non ha più ottenuto ruoli televisivi. Fece anche degli appelli pubblici, candidandosi a partecipare a programmi come Tale e Quale Show o L’Isola dei Famosi. Putroppo, gli appelli andarono a vuoto ed oggi Alessia Macari è completamente scomparsa dalla Tv.

L’ex Ciociara di Avanti un altro!, nel frattempo, si è trasferita di nuovo. Mentre rispondeva alle domande dei suoi fan su Instagram ha spiegato che proprio in questi ultimi giorni di settembre sta completando il suo trasferimento in Austria. Olvier Kragl ha infatti firmato con il Ried dopo essere stato svincolato dall’Avellino.

Ecco l’annuncio dell’addio all’Italia di Alessia Macari: