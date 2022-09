“Ha fatto un video ed ha minacciato di venderlo”, nuovo terremoto tra Elettra e Ginevra Lamborghini

Il litigo tra Ginevra ed Elettra Lamborghini sta diventando il tema centrale del GF Vip 7: cos’è realmente successo tra le due?

Escrementi lanciati sull’auto, baffi disegnati sui calendari, scherzi di cattivo gusto, ma evidentemente molto altro. Cos’è successo tra le due sorelle? La verità è soltanto tra le due, ma i rumor sono sempre più inquietanti.

L’Elettra e Ginevra Gate avrà una fine soltanto quando una delle due non uscirà allo scoperto dicendo tutta la verità su quello che le ha portate a non parlarsi più. Bugie, cose non dette, problemi sul lavoro o addirittura di invidia a livello familiare: ma qual è la verità?

Ieri, in casetta, Giovanni Ciacci ha provato ad ipotizzare uno dei motivi che può averle portare a non parlarsi più: “Lei (Ginevra, ndr) che è sempre stato il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management. Secondo me è successo qualcosa. Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”.

A saperne più di tutti all’interno della casa del GF Vip, però, è Giaele che ha un’amica in comune proprio con Elettra che, prima dell’inizio del programma, l’ha contattata per metterla in allerta nei confronti di Ginevra.

Elettra e Ginevra Lamborghini, cos’è successo? Un video incriminerebbe il rapporto

È stata Giaele De Donà a fare per la prima volta riferimento ad un presunto video che sarebbe il pomo della discordia tra le sorelle Lamborghini e che Ginevra ha raccontato in uno sfogo: “Giaele mi ha detto ‘delle mie amiche in comune con Elettra mi son venute a dire perché voi due non vi parlate; in realtà tu l’hai minacciata dopo averle fatto un video di nascosto, le hai detto che lo avresti venduto ad una testata giornalistica per s*uttanarla’”.

Ginevra non ha mai confermato o smentito, ma ha utilizzato una retorica molto sottile: “Le tue amiche non mi conoscono e tu non conosci lei, se avessi voluto s*uttanarla l’avrei già fatto non credi?”.

Nel frattempo Elettra è tornata con i like tattici su Twitter ad un tweet che confermerebbe le parole di Giaele De Donà: