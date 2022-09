Uomini e Donne, terremoto in studio: il suo ritorno sconvolgerà tutti

Oggi un ritorno a sorpresa durante Uomini e Donne catalizzerà la puntata: nuovissimi colpi di scena amorosi si attendono

Davvero scoppiettante la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, mercoledì 28 settembre 2022, nel consueto orario pomeridiano su Canale 5.

Le anticipazioni che circolano già sul web parlano di un vero e proprio terremoto nello studio di Uomini e Donne. Infatti Maria De Filippi sarà in vena di grandi ritorni: ben 3 personaggi noti del salotto di Canale 5 torneranno momentaneamente per chiarire un’annosa questione.

In primo luogo riappariranno in studio due ex protagonisti di Uomini e Donne, che erano usciti dal dating show formando una coppia affiatata. Ovvero Davide Donadei e Chiara Rabbi, i quali però da qualche tempo non stanno più insieme.

Triangolo a Uomini e Donne? Il ritorno della dama del trono over chiarirà tutto

Non solo la suddetta coppia. Maria De Filippi riaprirà le porte di Uomini e Donne anche al ritorno di una dama spesso discussa. Ovvero Roberta Di Padua, tra l’altro accusata della fine della relazione fra Davide e Chiara.

La protagonista del Trono Over al centro del triangolo amoroso? Pare proprio di no: infatti la Di Padua spiegherà pubblicamente di non c’entrare nulla con la rottura tra i due ex protagonisti, nonostante nutra un’amicizia sincera per Davide Donadei.

Dunque nessun triangolo, ma la presenza di Roberta Di Padua a Uomini e Donne porterà fin da subito nuovi intrighi e trame sentimentali. Infatti il cavaliere Alessandro Vicinanza le chiederà di restare nel programma per conoscerlo. Oggi pomeriggio in puntata si scoprirà se la dama di Cassino deciderà di restare nel salotto Canale 5 e provare di nuovo a trovare l’amore.

Grandi ritorni e colpi di scena nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Anche se a far parlare di sé sarà sempre la solita Ida Platano. La ‘regina’ del trono over ammetterà di aver avuto un vero e proprio ritorno di fiamma con l’ex storico Riccardo Guarnieri.

Pioveranno dunque critiche e polemiche nei confronti di Ida, tanto da far accendere uno scontro verbale tra Riccardo, Alessandro e pure Armando Incarnato. Ne vedremo delle belle oggi su Canale 5 alle ore 14:45.