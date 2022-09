Un Posto al Sole anticipazioni, colpo di scena su Lara: Chiara sconvolta dall’udienza

Chi è il responsabile delle condizioni di Marina e Roberto? Tutte le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole

A tenere banco nella soap opera partenopea è la questione che vedere Roberto e Marina in condizioni precarie dopo l’avvelenamento. Chi ha voluto così tanto la morte di entrambi? Novità a partire dalla prossima settimana.

L’unico nome fin qui fatto alla Polizia come sospettata di aver avvelenato Marina e Roberto è Lara. È stata davvero lei? L’occhio arguto dei telespettatori fa pensare che, in realtà, sotto le bottiglie di spumante che contenevano il veleno ci sarebbe la complicità della nuova domestica di Ferri. Seppure non vi sia alcuna certezza, al momento, le anticipazioni delle prossime puntate svelano qualcosa di molto importante: l’imprenditrice prenderà una decisione improvvisa e del tutto inaspettata. Senza ben specificare quale potrebbe essere, qualcuno ha pensato si trattasse di voler dire la verità sulla finta gravidanza che sta portando avanti.

Nel frattempo, le indagini continuano, ma non sembrano esserci passi in avanti significativi da parte delle autorità. È pur vero, però, che Lia, la domestica di casa Ferri, diventerà ancor più sospettosa agli occhi dei telespettatori della soap opera partenopea.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Chiara sconvolta dall’esito dell’udienza

Nunzio è fuggito da Napoli per stare accanto a Chiara, ma presto si renderà conto che la decisione presa non è stata intelligente, ma anzi un grande errore. Arriva, quindi, il giorno dell’udienza del processo di Chiara Petrone che conterà, come sempre, il supporto del compagno. La giovane imprenditrice resterà sconvolta dall’esito del processo e Nunzio la sorprenderà facendole una proposta sconvolgente.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini girano tutta una serie di dinamiche che coinvolgono tutti gli inquilini. Continuano i dissapori tra Niko e Micaela, nonostante Jimmy sia molto sereno insieme a sua madre e Renato è convinto che Alberto Palladini sia un’influenza negativa nella vita di suo figlio. Il Poggi avrà uno scontro con l’avvocato perché è contro la decisione di mettere su una casa vacanza. Viola, invece, avrà dei ripensamenti sulla decisione di mettere fine al matrimonio con Eugenio. Speranza è alle prese col suo rapporto con Samuel e si sfogherà con zia Mariella.