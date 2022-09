Simona Ventura, l’incubo che non si può dimenticare: “Nonostante 11 coltellate ce l’ha fatta”

Simona Ventura non può dimenticare l’incubo che ha dovuto attraversare: nonostante le 11 coltellate ed il periodo molto doloroso, alla fine tutto è riuscito a risolversi per il meglio preparando la strada per le cose belle.

Paola Perego e Simona Ventura sono tutte e due del segno dell’ariete, hanno sposato in passato un calciatore, hanno ammesso pubblicamente di essere state tradite, hanno tre figli ed hanno condotto almeno un reality-show. Le due amiche e colleghe hanno veramente tanto in comune e trascorrono in compagnia anche il tempo libero.

La Ventura e la Perego hanno presentato la nuova stagione di Citofonare Rai 2 durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, dove hanno anche ricordato come è nata la loro amicizia. Nel 2017 Supersimo si espose contro la Rai perchè alla Perego le era stato tolto un programma. Paola la chiamò per ringraziarla e da allora sono in contatto.

“Mi ha chiamato in diretta”: lo ha fatto il figlio di Supersimo

Nel corso dell’intervista a Serena Bortone è emerso che i figli di Simona Ventura e Paola Perego non guardano mai i programmi televisivi delle loro madri. Anche Oppini, fra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, ha confermato di fare lo stesso quando sua madre Alba Parietti è in Tv: in questo modo prende le distanze dal personaggio televisivo.

La Ventura ha rivelato anche che suo figlio l’ha chiamata una volta in diretta durante Citofonare Rai 2 per chiederle alcune cose. Il più grande dei suoi ragazzi oggi ha 25 anni, e la conduttrice ha spiegato che è molto riservato. Non le ha mai detto se ha una fidanzata e lavora nel mondo dello sport come personal trainer in una palestra di Milano.

Simona Ventura ricorda l’incubo: “11 coltellate, responsabili puniti”

Niccolò Bettarini, dopo una breve esperienza come conduttore de Il collegio off, avrebbe dunque deciso di vivere la sua vita lontano dal mondo dello spettacolo. Quando si parla del figlio più grande di Simona Ventura è impossibile non pensare ai fatti di cronaca di diversi anni fa, quando fu aggredito in una discoteca milanese.

Simona Ventura ricorda che, nonostante le 11 coltellate prese ce l’ha fatta ed i responsabili sono stati condannati per il loro gesto. Alla presentatrice piace pensare che queste cose brutte abbiano poi preparato la strada per quelle più belle. Se quando lavora riesce sempre ad essere positiva, quando invece la si tocca nel privato la situazione è diversa.

Per vedere l’intervista integrale di Simona Ventura a Oggi è un altro giorno del 15 settembre 2022 (dal minuto 00:10:50 circa), clicca qui. Per vedere invece la puntata del 19 aprile 2021 (dal minuto 00:27:00 circa), clicca qui.