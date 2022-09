Re Carlo lo ha fatto davvero: ora è guerra totale con Meghan e Harry

Non c’è stato neppure tempo di succedere al trono che Re Carlo deve già affrontare Harry e Meghan che hanno dato non poco filo da torcere

Una serenità temporanea che è immediatamente andata via e la Royal Family torna tremare. I duchi del Sussex hanno dato del filo da torcere alla Regina Elisabetta: che questo sia soltanto uno sequel di un film già visto?

A Buckingham Palace non è affatto tornato il sereno. Come se non bastasse il lutto per la morte della Regina Elisabetta, sembrerebbe che, nonostante al trono sia succeduto Re Carlo III, Harry e Meghan vogliano continuare per la loro strada. Un dettaglio non è sfuggito agli amanti della Famiglia Reale che, in questi giorni, hanno visitato il sito di famiglia. Ai più sembrerà una sciocchezza, ma a coloro che sanno l’importanza di una certa cultura e determinati protocolli della Royal Family si renderanno conto che quanto accaduto è di cattivo presagio.

Harry e Meghan, infatti, sono stati declassati sul sito della Royal Family finendo in fondo alla lista dei membri della famiglia, accanto al principe Andrea che è finito in disgrazia dopo essere stato coinvolto nello scandalo di Epstein. Quest’ultimo è stato declassato perché scarsamente preso in considerazione dalla Famiglia Reale.

Re Carlo III mette subito i primi paletti: Harry e Meghan declassati

Nella gerarchia del sito della Royal Family, dunque, Harry e Meghan sono finiti addirittura sotto i reali minori, vale a dire i cugini di Elisabetta II. La posizione che spetterebbe al duca del Sussex e la sua consorte sarebbe tra i piani alti, visto che non è altro che uno dei figli dell’attuale Re. Per le sue scelte di vita, a seguito della guida al Paese di suo padre è stato perfino spinto giù in classifica sul sito della Famiglia Reale.

C’è da ammettere che Re Carlo III è stato più volte portatore di una strategia atta a snellire la monarchia per avere dei vantaggi sui contribuenti britannici. In tutto questo marasma, dal Daily Mail fanno sapere che Carlo avrebbe tutte le intenzioni di ricucire i rapporti col figlio.