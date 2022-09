“Abbiamo un problema”, Caterina Balivo è scioccata: il motivo del suo sfogo

In queste ore sui social Caterina Balivo ha dato vita ad un duro sfogo a causa di alcuni messaggi osceni che le sono arrivati: le sue parole.

L’ultima rivelazione social di Caterina Balivo ha lasciato tutti sotto choc. Infatti la conduttrice ha denunciato ai suoi followers una serie di messaggi osceni che le arrivano ogni giorno: la dichiarazione lascia tutti a bocca aperta.

Caterina Balivo in queste ore è apparsa molto turbata e si è sentita pronta per fare una confessione inaspettata sui propri profili social. La presentatrice ha quindi raccontato cosa l’è successo tramite le storie di Instagram. In sintesi ieri dopo aver postato una foto in cui venivano inquadrati anche i suoi piedi ha ricevuto una valanga di messaggi offensivi ed inappropriati. La conduttrice ha quindi voluto fare un’amara confessione.

Infatti la presentatrice ha affermato sui social: “Nella foto ero a pieni nudi sul divano di casa e sono arrivati, oltre ai commenti carini ed attinenti di molti di voi, anche commenti triviali, irripetibili sui miei piedi. Quando dico irripetibili non esagero“. Inoltre la showgirl ha confessato che tutto ciò l’ha portata a fare la terribile confessione sui social. Andiamo quindi a vedere le parole della Balivo sui propri canali social.

Caterina Balivo si sfoga sui social: “Commenti triviali ed irripetibili”

Dopo aver spiegato cosa le è successo, la conduttrice di Lingo-Parole in gioco si è sfogata duramente. Infatti sul suo profilo ha affermato: “Cominciamo ad avere un problema perché io in casa non uso le scarpe da mai e non posso iniziare adesso a farmi un problema…ognuno è libero di pubblicare quello che vuole ma voi non potete essere liberi di scrivermi messaggi irripetibili“. Inoltre la presentatrice ha rivelato che però questi sono solo una parte dei commenti che le sono arrivati.

Altri fan infatti si sono comunque mostrati carini ed educati scrivendole complimenti o critiche costruttive e non offensive sul libro che voleva pubblicizzare Furore, il romanzo di John Steinbeck. Aldilà dello sfogo social, ricordiamo che la Balivo attualmente è al timone del quiz show di La7. Com’era prevedibile vista la fascia oraria il programma che si scontro con Reazione a Catena di Marco Liorni e Caduta Libera di Gerry Scotti non brilla negli ascolti non riuscendo a superare l’1% di share. Inoltre negli ultimi giorni la Balivo è stata costretta anche allo stop a causa delle elezioni politiche.