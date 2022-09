Pomeriggio Cinque, Enrica Bonaccorti mostra i lividi: cosa le è successo – FOTO

Nella puntata di Pomeriggio Cinque nessuno si è accorto di quello che era successo ad Enrica Bonaccorti grazie al trucco impeccabile: l’artista ha però voluto mostrare i lividi e spiegare quello che ieri era successo.

La puntata del 28 settembre di Pomeriggio Cinque ha dedicato ampio spazio al ricordo di Bruno Arena, il popolare comico dei Fichi d’India. Barbara D’Urso ha subito sottolineato di aver voluto preparare alcuni servizi per raccontare con il sorriso la vita dell’artista che si è improvvisamente spento a causa di un aneurisma celebrale.

In studio c’erano diverse persone che avevano conosciuto da vicino il duo comico e Bruno Arena. Massimo Boldi ha ricordato il lavoro fatto insieme, Amedeo Goria ha ricordato come il tifo sfegatato per l’Inter lo aveva portato a presentargli Mourinho, il celebre allenatore dell’Inter nella stagione del triplete nel 2009/10.

Enrica Bonaccorti mostra i lividi: cos’è successo

Negli studi di Pomeriggio Cinque c’era anche Enrica Bonaccorti, che di solito commenta sempre lo spazio del programma dedicato al gossip. Questa volta era in collegamento per raccontare dell’esibizione che aveva fatto insieme ai Fichi d’India qualche anno fa. Ha voluto sottolineare la loro capacità di esprimere una “comicità assoluta”.

La Bonaccorti ha posto l’accento su come Bruno Arena e Paolo Belli non hanno mai usato parolacce, volgarità o altri espedienti di basso livello. Anche Barbara D’Urso ha confermato, rivelando che dal lontano 1977 lei, Massimo Boldi e Paolo Belli si incontravano periodicamente per festeggiare la loro amicizia, e conosceva bene l’ironia dei Fichi d’India.

La verità che emerge dietro le quinte del programma: cos’è successo

Enrica Bonaccorti è stata un’opinionista impeccabile anche durante la puntata del 28 settembre di Pomeriggio Cinque. Molto elegante in un completo di taglio maschile, è sembrata come al solito in ottima forma. Quello che però ha rivelato sul proprio canale Instagram rivela una realtà ben diversa riguardo le sue condizioni di salute.

Enrica Bonaccorti, nonostante nessuno se ne sia accorto durante Pomeriggio Cinque, aveva dei lividi ben visibili sul volto. Come lei stessa ha raccontato, è accidentalmente caduta, facendosi male al viso. Si è anche “sbriciolata la spalla“, e quindi adesso deve portare un tutore. Ha quindi ringraziato il truccatore che le ha regalato un viso rilassato e luminoso.

Ecco le foto diffuse da Enrica Bonaccorti che mostra i lividi sul viso prima e dopo il trucco per la puntata di Pomeriggio Cinque:

