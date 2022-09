Nuovo amore per Ambra Angiolini? L’attrice pizzicata con il collega: spunta la foto

A sorpresa Ambra Angiolini si ripresenta pubblicamente accompagnata da un partner, tra l’altro un suo collega del mondo dello spettacolo

In questi giorni il nome di Ambra Angiolini fa parlare molto di sé. In primis per il suo debutto nel nuovo ruolo di giudice ad X Factor, un ruolo inedito per l’attrice che si sta misurando con un talent show musicale.

I gossip si stanno interessando ad Ambra anche per la annosa e particolare questione della casa che, almeno secondo alcuni testimoni, la donna starebbe occupando fuori dai contratti di locazione. Appartamento fra l’altro di proprietà di Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini.

Ma non finisce qui. Ambra Angiolini da poche ore è tornata a far parlare di sé anche riguardo ai gossip di natura sentimentale. Infatti la star di Non è la Rai è stata pizzicata in dolce compagnia. Per di più con un collega del mondo dello spettacolo.

Ambra Angiolini e le effusioni pubbliche con il noto attore: amore o soltanto amicizia?

A svelare l’interessante novità riguardo ad Ambra Angiolini è stato il magazine di gossip Diva e Donna, che ha annunciato già in copertina una possibile “notte di fuoco” tra l’attrice ed un altro interprete del cinema e della televisione italiana.

Ambra sarebbe stata beccata in compagnia di Francesco Scianna. Ovvero l’attore siciliano noto per le partecipazioni in film come Baarìa di Giuseppe Tornatore o nella fiction Rai La mafia uccide solo d’estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Nel settimanale scandalistico, Ambra Angiolini e Francesco Scianna sono stati immortalati durante una serata passata assieme. Non compaiono gesti compromettenti nelle foto pubblicate, ma i due sembrano molto affiatati e sono intenti a scambiarsi abbracci e affettuose effusioni.

Va detto che Ambra e Scianna si conoscono molto bene, visto che tra il 2015 ed il 2016 hanno lavorato fianco a fianco ad uno spettacolo teatrale diretto da Michele Placido, dunque si possono considerare amici e colleghi di vecchia data.

L’amore tra i due è sbocciato in ritardo, a distanza di qualche anno dal primo incontro? Tutto è possibile. Ma intanto Ambra Angiolini potrebbe iniziare sentimentalmente una nuova vita, dimenticando la storia turbolenta con l’allenatore Massimiliano Allegri.