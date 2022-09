“Non sto bene”, concorrente del GF Vip alza bandiera: si ritira subito dal reality?

Uno dei concorrenti del GF Vip 7 ha deciso subito di ritirarsi dal reality show. Il momento di sconforto è stato troppo grande: cos’è successo.

Primo colpo di scena al Grande Fratello Vip, con uno dei concorrenti pronto a ritirarsi dal reality show a causa di un grande momento di sconforto. Andiamo a vedere cos’è successo durante la puntata di ieri.

Durante la terza puntata della settima edizione del GF Vip, il pubblico a casa ha potuto assistere ad un momento di grande sconforto vissuto dall’ex giocatore di pallanuoto Amaurys Perez. Il gieffino è apparso molto pensieroso e sulle sue per tutto l’appuntamento, un atteggiamento che ovviamente non poteva sfuggire ad Alfonso Signorini. Così ritrovatosi in confessionale a parlare con lui, il conduttore ha voluto vederci chiaro e capire i motivi che hanno portato un uomo solare come Amaurys a essere così triste

Il presentatore ha quindi iniziato domandando: “Stasera ti ho visto un po’ rabbuiato. C’era qualche motivo particolare?“. Signorini ha quindi scelto di andare subito al fondo del problema. Così Amaurys non si è tirato indietro e con tutta onestà ha risposto: “Certo, lo sapete benissimo. Lo sapete benissimo il perché“. Il presentatore del GF Vip 7 inizialmente aveva capito che tutto andasse bene, ma Amaurys ci ha tenuto a ribadire: “No, non sto bene, non sto bene”. Scopriamo quindi il motivo dietro il malumore del pallanuotista.

GF Vip, Amaurys Perez brama il ritiro: “Ho una dipendenza”

Dopo la domanda di Alfonso Signorini, l’ex pallanuotista Amaurys Perez ha voluto sfogarsi affermando: “Lo sapete benissimo che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli“. Perez faceva quindi riferimento alla sorpresa ricevuta da Antonino Spinalbese, a cui sono state fatte avere delle foto di sua figlia Luna Marì. Dopo un grande brusio da parte del pubblico, Signorini ha avuto modo di rassicurare il concorrente.

Il presentatore quindi sarebbe pronto ad accontentare Amaurys, che con queste parole ha lasciato intendere di voler lasciare la Casa del GF Vip 7 a causa di questo malessere, se non dovesse ricevere un piccolo gesto esattamente come accaduto per Antonino Spinalbese appena una settimana dopo dall’ingresso nel reality. Quello di Perez non è un caso unico, visto che già diversi concorrenti hanno sentito la mancanza della propria famiglia o del proprio compagno.