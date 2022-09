La Lega blinda Salvini: “Piena fiducia, avrà un ruolo fondamentale”

Al Consiglio federale si è parlato anche delle priorità della Lega: "I provvedimenti contro il caro bollette, l'autonomia regionale e Quota 41", si precisa in una nota.

“La Lega potrà recuperare il consenso grazie ai risultati che otterrà nel governo di centrodestra – e Matteo Salvini avrà un ruolo fondamentale – ripartendo anche dall’ascolto del territorio e dalla valorizzazione dei tanti amministratori, a partire dai governatori”. Questo, in sintesi, l’esito del Consiglio federale del Carroccio, che si è tenuto ieri a Milano e che è durato 4 ore.

La Lega conferma quindi “piena fiducia” al segretario Matteo Salvini, nonostante il pesante e negativo risultato elettorale. Al termine della riunione, che ha impedito al leader di partecipare al tavolo con Meloni e Tajani sul futuro del nuovo governo, il leader del Carroccio è uscito dalla sede di via Bellerio senza rilasciare dichiarazioni.

“Ministero di peso a Salvini per rilanciare la Lega”

Al suo posto, qualcuno dei presenti ha assicurato che la riunione è “andata benissimo”, e non mancano di sottolineare come Salvini debba avere un “ministero di peso” nel nuovo governo, “giocando un ruolo da protagonista”. A dirlo, il capogruppo della Camera Riccardo Molinari: “Si deciderà con gli altri partiti ma la posizione della Lega che esce dal direttivo federale è che il miglior modo per rilanciare la nostra azione politica è che il nostro segretario abbia un ministero di peso”.

Durante la riunione è stata ribadita anche la necessità di continuare la stagione dei congressi, per rinnovare tutte le cariche, a cominciare dai segretari cittadini. Quelli provinciali saranno celebrati entro dicembre e immediatamente a seguire sarà il turno dei regionali.

Al vertice hanno partecipato Giancarlo Giorgetti, i vicesegretari Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, i capigruppo Riccardo Molinari, Massimiliano Romeo, Marco Zanni e i governatori Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia.

Ribadite le priorità: “Autonomia, caro bollette e Quota 41”

Al Consiglio federale si è parlato anche delle priorità della Lega: “I provvedimenti contro il caro bollette, l’autonomia regionale e Quota 41″, si precisa in una nota. “La Lega chiederà di inserire il tema dell’autonomia nel primo Consiglio dei ministri”.

Il prossimo consiglio federale è atteso per la prossima settimana ed avrà l’obiettivo di “costruire insieme il governo di centrodestra”.