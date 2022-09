Imma Tataranni 2, anticipazione pazzesca: se ne va uno dei volti più amati

Spunta un’anticipazione pazzesca riguardante i nuovi episodi di Imma Tataranni 2: uno dei personaggi più amati andrà via.

Non mancano mai le anticipazioni riguardanti la seconda stagione di Imma Tataranni. Infatti i telespettatori dovranno assistere all’uscita di scena di uno dei personaggi più amati: scopriamo di chi si tratta.

Finalmente l’attesa è finita ed Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore è pronta a tornare nel palinsesto della Rai. Infatti a breve verranno trasmessi sulla rete ammiraglia i primi episodi della seconda stagione. Nella serata di ieri è andata in onda il quinto della serie tv ispirata ai romanzo di Mariolina Venezia coproduzione Rai Fiction, Ibc Movie e Rai Com. Giovedì prossimo invece verrà trasmessa la sesta puntata della fiction, intitolata “La doppia vita di mister E”, alle ore 21.25 su Rai 1.

Oltre a un caso complicato da risolvere che catalizzerà l’attenzione del personaggio interpretato da Vanessa Scalera, la protagonista sarà alle prese anche con una situazione sentimentale particolarmente delicata. Infatti vedremo il marito fortemente provato dopo aver ricevuto le foto compromettenti della moglie con Calogiuri, e poco disposto al perdonare. L’uomo non riuscirà ad affrontare questa delusione e la sfrutterà per scappare via di casa. Scopriamo quindi cosa succederà nei prossimi episodi della serie.

Imma Tataranni 2, l’amato personaggio andrà via: non riuscirà a perdonare

Le anticipazioni della nuova puntata della serie tv di Rai1 svelano che l’arrivo in casa di Brunella, la mamma di Imma rimasta senza badante, darà a Pietro l’assist perfetto per allontanarsi e riflettere. Infatti Massimiliano Gallo, attore che interpreta il personaggio, deciderà di trasferirsi dai genitori per un periodo, una scelta che non piacerà per nulla alla moglie. Allo steso tempo Imma Tataranni spererà che Pietro riesca con il tempo a mettere da parte la gelosia e la delusione. Gli spettatori quindi sono pronti a scoprire se la crisi di coppia si risolverà.

Intanto non sarà solo il marito Pietro a impensierire Imma Tataranni nella prossima puntata della fiction. Anche Calogiuri infatti sarà pronto a cambiare vita. Infatti il poliziotto andrà via convinto che Jessica sia la donna della sua vita. Presto quindi Calogiuri potrà essere trasferito, come le regole impongono nel caso di una relazione tra colleghi. Inoltre nella nuova puntata della serie si scoprirà chi verrà allontanato tra Jessica e Ippazio. Apputamento con il nuovo episodio quindi alle 21.25, come sempre su Rai Uno.