Gravissimo lutto per la TV italiana: addio all’amatissimo comico, fan in lacrime

Stamattina è giunta una tristissima notizia per tutto il pubblico televisivo italiano: ci ha lasciato un bravissimo attore comico

Questa mattina gli italiani si sono svegliati con una bruttissima notizia. Soprattutto per coloro che amano seguire i programmi comici o i contenitori più divertenti del palinsesto televisivo nostrano.

È morto Bruno Arena. Amatissimo comico milanese, che il pubblico ricorderà certamente come uno dei componenti del duo I Fichi d’India. Un personaggio divertente, caratteristico, che ha fatto in parte la storia della comicità televisiva degli ultimi 20-25 anni.

Bruno è scomparso all’età di 65 anni, ma da diverso tempo conduceva una vita segnata dalla malattia. In particolare per colpa del fortissimo aneurisma celebrale che lo ha colpito nel 2013. Dopo l’episodio, Arena aveva addirittura passato alcuni giorni in coma farmacologico, che lo hanno ridotto in stato semi-vegetale.

Addio a Bruno Arena, componente dei Fichi d’India: indimenticabile in coppia con Max Cavallari

Bruno Arena nacque a Milano il 12 gennaio 1957. Da giovane intraprese la carriera scolastica, insegnando educazione fisica. Ma negli anni ’80 decise di buttarsi nel mondo dello spettacolo, in qualità di comico e cabarettista.

Decisivo l’incontro nel 1988 con Max Cavallari, colui che per tantissimi anni diventerà suo partner sulle scese. I due fondarono il gruppo de I Fichi d’India, diventando una delle coppie comiche più note ed apprezzate del palinsesto televisivo italiano.

Resteranno celebri alcuni sketch di Bruno e Max, come “Amici ararara”, in cui scimmiottavano alcuni venditori di gioielli su canali privati, oppure le parodie favolistiche di Cappuccetto Rosso e di Shrek. Bruno Arena ha anche partecipato a diverse pellicole e commedie cinematografiche, al fianco di attori importanti come Massimo Boldi, Roberto Benigni, Christian De Sica e Gigi Proietti.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato il figlio Gianluca, che su Instagram ha lanciato un tenero ma straziante messaggio: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio Papà”.

Anche il cantautore e personaggio televisivo Paolo Belli ha voluto ricordare Bruno Arena, con un tenero post: “RIP grande amico mio”, pubblicando una foto di loro due assieme già dopo l’aneurisma che colpì il comico.