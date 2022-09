GF Vip 7, il video che ha incendiato la polemica: stanno nascondendo i telefonini? – VIDEO

Alcuni inquilini hanno trasgredito le regole ed hanno introdotto nella casa del GF Vip 7 i loro telefonini? Ecco il video che è spuntato dove si sentono due concorrenti scandire chiaramente alcune parole.

Il Gf Vip 7 è iniziato da pochi giorni, ma è subito tornato in auge un vecchio tormentone. Gli spettatori più affezionati non si perdono un momento della diretta, che spesso regala i momenti più spassosi del reality-show. Lo scorso anno era finita al centro delle polemiche Delia Duran, subito dopo il suo ingresso nella casa.

Il pubblico l’ha vista più volte mentre trafficava all’interno del suo armadietto. Da qui era nata l’ipotesi che stesse addirittura consultando un copione che gli suggerisse cosa fare per continuare ad alimentare il triangolo con Soleil Sorge ed Alex Belli. Alcuni spettatori avevano anche sentito dire alcuni inquilini parlare di telefoni.

GF Vip, si rinnova lo scandalo dei telefonini: che succede

Proprio le discussioni riguardo i telefoni sono quelle che infiammano di più il gossip riguardo il GF Vip. I concorrenti non possono infatti comunicare in nessun modo con l’esterno, ed i dispositivi gli vengono sequestrati poco prima del loro ingresso nel reality-show. Sarebbe però spuntato un video in cui due inquiline scandiscono alcune parole.

L’esperta di gossip Deianira Marzano è stata fra i primi a rilanciare il video in cui si vedono i gieffini che armeggiano in sala attorno al tavolo. Ad un certo punto si sente chiaramente che un’inquilina suggerisce alla sua compagna di avventura di usare il suo telefono, perchè quello che ha lei ormai si è scaricato.

Cosa si stavano davvero dicendo le inquiline? Ecco le ipotesi

Sembra davvero incredibile che le due inquiline del GF Vip 7 stavano trasgredendo le regole del programma, che le porterebbero all’espulsione, e lo hanno dichiarato tranquillamente davanti alle telecamere. La situazione più probabile è un’altra, ovvero che i concorrenti del reality quando parlano di telefonini in realtà intendano un’altra cosa.

L’ipotesi più probabile è che quando parlano di telefonini scarichi i concorrenti del GF Vip 7 non si riferiscano ai telefonini, ma bensì ai microfoni che sono obbligati ad indossare tutto il giorno. Molto probabilmente si era scaricata la batteria, perchè i dispositivi che indossano sono wireless – senza fili. Altrimenti, gli autori avrebbero già preso provvedimenti.

Ecco il video in cui si sentono le due concorrenti parlare di telefonini scarichi: