“Mi è successo da ragazza”, Mara Venier svela tutto: racconto toccante

“Da ragazza ho vissuto un’esperienza così”, Mara Venier svela tutto: racconto toccante. I suoi fan sono rimasti sorpresi

La conduttrice di Domenica In ha attraversato momenti non semplicissimi in passato. Lei stessa ha confessato come il dolore l’abbia cambiata, rendendola probabilmente una donna migliore.

E’ tornata in prima linea con Domenica In anche in questa stagione. Mara Venier non vuole smettere di fare quello che le piace di più, ovvero la televisione. La conduttrice veneta continua a lavorare per il piacere di farlo. Con questa stagione alla guida del noto contenitore di Rai 1 ha anche battuto uno storico record (detenuto finora da Pippo Baudo): è arrivata a quattordici edizioni di Domenica In. Come lei nessuno mai. Anche dal punto di vista privato sta vivendo finalmente un bellissimo momento, affiancata dal compagno Nicola con il quale le cose sembrano proseguire a gonfie vele (si sono sposati nel 2006). Anche l’ottimo rapporto con alcuni amici speciali, come Renzo Arbore, l’aiutano a vivere serenamente e a tirare fuori il meglio di sé anche nella sfera professionale.

Mara Venier, la sua confessione commuove tutti: “Anche io ho subito violenza quando ero ragazza”

Intervistata dal settimanale Chi, la Venier ha voluto svelare però anche alcuni particolari meno piacevoli sul suo passato. Il dolore che ha dovuto superare non è stato piccolo e l’ha forgiata e cambiata per sempre. Si è dovuta confrontare da giovane, purtroppo, anche con il fenomeno della violenza.

“Da ragazza ho vissuto un’esperienza di questo tipo, non ne ho mai parlato e non ne volevo parlare. Poi ho ritenuto che fosse necessario dire che sì, anche io ho vissuto un’esperienza del genere“.

Come molte altre donne all’epoca non denunciò per paura e oggi ritiene sia stato uno sbaglio.

“La Mara di 30 anni fa non è la Mara di adesso: il dolore, il vissuto, la crescita. C’è stato un cambiamento radicale in me“.

Ma la sofferenza più grande è legata nella sua vita alla perdita di un figlio.

“Pagina difficilissima della mia vita, non lo dimentichi mai. Fai sempre i conti: quanti anni avrebbe adesso?“. Fortunatamente grazie agli uomini della sua vita, da Renzo Arbore all’attuale marito Nicola Carraro, Mara è riuscita sempre a ripartire nel migliore dei modi e ora sottolinea: “Vale sempre la pena di andare avanti e guardare al futuro”. Un consiglio che ha sempre la sua valenza.