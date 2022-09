Ballando con le Stelle, che gioia: fiocco rosa per l’amato protagonista – FOTO

Il protagonista di Ballando con le Stelle non ha potuto contenere la gioia per la nascita della sua terza figlia. Ecco di chi si tratta e le prime foto condivise sui social network subito dopo il parto.

Nella scorsa edizione il ballerino cubano è stato suo malgrado al centro delle polemiche. Era in coppia con Mietta, e le domande incalzanti di Selvaggia Lucarelli avevano sollevato un polverone. Nelle stagioni precedenti, il ballerino si è esibito anche insieme ad Asia Argento, Alessandra Mussolini, Veronica Logan e Giorgia Surina.

Maykel Fonts ha conosciuto nel lontano 2006 Caterina Poiani, che ha riconosciuto subito come l’amore della sua vita. La coppia ha festeggiato dodici anniversari, ed ha un figlio di undici anni, Matteo. Il ballerino ha avuto anche un’altra figlia, nata da una precedente relazione con una ballerina di nome Simona.

Ballando con le Stelle, è nata la figlia del protagonista

Il protagonista di Ballando con le Stelle non ha potuto contenere la gioia per la gravidanza di Caterina, ed ha celebrato più volte l’arrivo della sua figlia. Il 28 settembre ha voluto dare l’annuncio ufficiale della nascita della bambina, condividendo anche alcune foto e video dalla sala del parto insieme a Caterina.

Maykel Fonts ha deciso di chiamare sua figlia Maia Fonts Bravo: come da tradizione nei paesi sud-americani, si è deciso di dare il cognome di entrambi i genitori. Le immagini mostrate non sembrano proprio quelle immediatamente successive al parto, e la bambina gode evidentemente di ottima salute.

I soprannomi che il ballerino ha già dato alla sua bambina

Il protagonista di Ballando con le Stelle ha già scelto un nome per sua figlia, che ha chiamato “mariposita“, cioè “farfallina”. L’ha descritta come una nuova stella di Cuba e Venezuela, i paesi di origine dei genitori. Maykel Fonts ha spiegato che mamma e figlia stanno benissimo, e che non è in grado di descrivere a parole la sua gioia.

Il ballerino ha voluto fare anche un ringraziamento speciale a sua mamma ed alla nonna della compagna Caterina, che gli sono sempre state molto vicine nei nove mesi della gravidanza. Maykel è stato sommerso di messaggi di auguri, soprattutto da parte della grande famiglia di Ballando con le Stelle.

Ecco il video di presentazione del ballerino nella scorsa stagione di Ballando con le Stelle: