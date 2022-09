Amici, il cantante confessa in lacrime i problemi familiari: “Ho tanta paura” – VIDEO

Il cantante di Amici è scoppiato in lacrime ed ha confessato alcuni delicati problemi familiari. Ha anche spiegato di avere paura in questo momento.

È arrivato ad Amici dopo aver acquisito una discreta popolarità su TikTok. Ha spiegato in più occasioni di aver sempre usato la musica come una cura per la sua ansia. Si sente una persona molto fragile e sensibile, ed anche per questo ama parlare delle insicurezze nelle sue canzoni: se la vita impone delle maschere, sul palco vuole sentirsi libero.

Aaron Cenere, il nome d’arte di Edoardo Boari, è entrato nella scuola di Amici grazie a Rudy Zerbi. La sua voce particolare ed il suo singolo Universale hanno subito conquistato i cuori del pubblico di Amici. Nel corso dell’appuntamento in day-time del 27 settembre si è anche scoperto qualcosa in più riguardo la sua vita privata.

Amici, emergono i problemi familiari del cantante

Il 27 settembre è stata una data molto importante per Aaron, che ha compiuto 18 anni. Per festeggiare la maggiore età, la scuola di Amici gli ha organizzato una vera e propria festa. A tutti gli allievi è stato fornito tutto ciò che serve per una festa in piena regola: palloncini, musica e cibo. Il cantante ha dunque trovato una bella sorpresa al rientro in casetta.

C’è però una cosa che è successa prima della festa con gli altri alunni di Amici. Ad Aaron è stato recapitato un regalo da parte della sua famiglia. Il cantante si è subito commosso, ancora prima di aprire il regalo, che era un cellulare. Sembra di capire che non ce lo avesse e lo desiderava davvero da tanto tempo.

La lotta con l’ansia che gli impedisce di dare più del 30-40%

Oltre al cellulare, Aaron ha anche ricevuto una dolcissima lettera da parte dei suoi familiari. Maria De Filippi è intervenuta per fermare quello che ha definito un “piantone“: effettivamente le lacrime sembravano non volersi più fermare. Quello che è emerso dalla chiaccherata con la conduttrice, è che ai genitori di Aaron è costato molto quel regalo.

Questo fa pensare che la famiglia stia attraversando delle difficoltà economiche. Lo stesso Aaron ha anche spiegato di essere ad Amici per realizzare il suo sogno, ma anche per aiutare la sua famiglia lavorando. L’essersi allontanato dai suoi genitori gli sta facendo affrontare tutto da solo ed il cantante ha promesso a sè stesso che darà il massimo.

Ecco Aaron di Amici che si commuove parlando della sua famiglia: