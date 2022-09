Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo Guarnieri cambia idea, la decisione spiazza tutti. Il cavaliere di Taranto nuovamente al centro della scena

Questa volta il motivo non è Ida Platano, ma una nuova corteggiatrice che gli farà visita nella puntata di oggi. Dopo un inizio scoppiettante, però, qualcosa lo porterà ad un cambio repentino.

Ore 14:45, Canale Cinque. L’appuntamento con Uomini e Donne è come al solito nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Dopo la pausa estiva i troni sono tornati più interessanti che mai, con tante novità e vecchie dinamiche ancora in auge. Sia per quello classico che nella versione over, se ne vedranno delle belle nel salotto di Maria De Filippi. Le anticipazioni già impazzano per la puntata di oggi, martedì 27 settembre. I rumors parlano soprattutto di Riccardo Guarnieri, cavaliere diventato famoso per la sua storia con Ida Platano. Dopo aver chiarito con la sua vecchia fiamma, Guarnieri si è proposto a Federica Aversano, fresca di “promozione” a tronista. Alla fine, però, ha preferito farla proseguire nel trono classico senza creare un “pericoloso” crossover con i più “maturi“. Adesso, però, per il bell’uomo di Taranto è tempo di nuove scelte e conoscenze. Oggi verrà messo alla prova da una nuova dama, arrivata per conoscerlo in studio.

Uomini e Donne anticipazioni: oltre a Guarnieri grandi novità attese anche per Armando Incarnato e Ida Platano

Dopo un avvio piuttosto scoppiettante, Riccardo cambierà il suo atteggiamento, fino a decidere di mandarla via. Uno scambio tra i due non verrà gradito da Guarnieri, che opterà per una separazione immediata. Ovviamente in studio scoppierà un’accesa polemica per il cambio repentino di giudizio del cavaliere, con discussioni piuttosto accese. Maria De Filippi avrà il suo bel da fare per riportare un minimo di calma tra i concorrenti e il pubblico.

Oltre a questo capitolo, nella puntata odierna verranno anche presentati i nuovi tronisti e scenderanno in studio le ragazze arrivate per l’appuntamento al buio. Tra un ballo e l’altro non è escluso che qualcuna delle corteggiatrici possa già essere eliminata, non rientrando nei canoni dei protagonisti in gioco. Grande attesa poi per capire le mosse di Armando Incarnato. Nella puntata di ieri del dating show sono rimaste impresse le attenzioni riservate a Ida Platano, tanto da far ipotizzare un suo interessamento. Non resta che sintonizzarsi alle 14:45 per scoprirne di più.