Un Posto al Sole, “colpi di scena sorprendenti”: l’anticipazione gela i fan. La soap di Rai 3 non conosce crisi, ecco perché

Se da ventisei anni resiste inossidabile nell’Access Prime Time di Rai 3 e ha superato da poco anche le seimila puntate è perché Un Posto al Sole non annoia mai. Merito degli sceneggiatori, ma anche degli attori che sono assolutamente credibili. Come Riccardo Polizzy Carbonelli che da sempre è Roberto Ferri.

Il fascino dei cattivi nelle serie tv e nelle soap è sempre particolare e certamente Ferri non fa eccezione. Così ora i fan tremano perché ora lui e Marina Giordano (interpretata da Nina Soldano) sono stato avvelenati da una mano misteriosa con una bottiglia di champagne. I sospetti cadranno subito sulla perfida Lara, ma sarà veramente così?

Una mezza verità l’ha confessata lo stesso Riccardo, intervistato da ‘Nuovo’: “Ci saranno importanti sviluppi sia per il mio Roberto che per Marina. Inoltre avremo a che fare con Lia Longhi, nuova e indecifrabile domestica. Sarà un fine anno ricco di colpi di scena sorprendenti“. L’intervista però è servita a confermare anche il profondo legame nato con Peppe Zarbo, altro storico volto che interpreta Franco Boschi. Tra i loro nessuna rivalità e tanta stima reciproca. E prima o poi, come anticipa l’attore romano, sul set “ci rincontreremo”.

Un Posto al Sole, “colpi di scena sorprendenti”: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Un Posto al Sole su Rai 3 questa settimana? Chi indaga sull’avvelenamento punta i riflettori su Lara, perché il suo comportamento è sempre più sospetto, ma al centro della storia torneranno Eugenio e Viola. Lui le proporrà di fare una vacanza insieme per rinsaldare il rapporto e la risposta sarà sorprendente.

Intanto però si avvicina il processo che cede come imputata Chiara e quindi Franco sarà sempre più inquieto per il destino di Nunzio. Il ragazzo riuscirà a sventare la rapina ai suoi danni danni, ma poi si troverà costretto a prendere una decisione che inizialmente spiazzerà tutti.

Infine Alberto continua con il suo progetto di costruire una casa vacanze direttamente nell’appartamento nel seminterrato. A Palazzo Palladini però molti non sono d’accordo, a cominciare da Renato. E così, a sorpresa, chiamerà un vecchio amico in suo aiuto: nelle prossime puntate di Un Posto al Sole infatti tornerà Otello che manca da moltissimo tempo.