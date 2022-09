Ultim’ora Antonella Clerici, colpo duro da digerire: è arrivata la conferma. Periodo in salita per la storica conduttrice Rai

I telespettatori italiani in questo periodo hanno bisogno di novità ma anche di certezze. Le novità sono state rappresentate dal ritorno di programmi storici accanto a proposte originali. Le certezze, dai volti dei conduttori tv più amati dal pubblico.

Come Antonella Clerici che è tornata ad essere la padrona di casa a È Sempre Mezzogiorno su Rai 1. Formula che vince non si cambia e infatti il suo resta un programma rassicurante, ideale in quella fascia oraria. Ma nelle prime due settimane non è la prima colta che succede: Antonella deve digerire un colpo duro e senza molte spiegazioni.

I dati degli ascolti tv appena arrivati non mentono. Nel Daytime Mezzogiorno infatti su Rai 1 È Sempre Mezzogiorno è stato visto da 1.685.000 spettatori (14.8% di share). Su Canale 5 Forum ha messo insieme 1.530.000 spettatori con il 17.5% di share. Su Rai 3 Cucina ad alta quota è stato visto da 139.000 spettatori (2%) e il Tg3 delle 12 informa 1.037.000 spettatori (11%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto totalizza 275.000 spettatori (2.4%) e La Signora in Giallo 589.000 spettatori (4.2%).

Ultim’ora Antonella Clerici, colpo duro da digerire: la rai si rifà da altre parti

La giornata in generale è stata stravolta da due appuntamenti, diametralmente opposti: i programmi di approfondimento sulle elezioni politiche ma anche la partita dell’Italia di calcio. Così nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 Il Paradiso delle Signore con le puntate in replica ha messo insieme rispettivamente 1.178.000 spettatori con il 9.3%, 1.078.000 spettatori con il 9.6% e 1.244.000 spettatori con il 12.5%, mentre la nuova puntata è vista da 1.730.000 spettatori con il 18.7%. In seguito, il Tg1 informa 1.443.000 con il 16.9% e Reazione a Catena Mix 1.371.000 spettatori con il 13.8%.

Su Canale 5 Beautiful è stato visto da 2.429.000 spettatori (17.1%) e Una Vita 2.161.000 spettatori (17.2%), mentre Uomini e Donne da 2.593.000 spettatori pari al 24.3%. Poi Amici con 1.792.000 spettatori pari al 19.3%, Grande Fratello Vip 1.686.000 spettatori pari al 19% e Un Altro Domani 1.400.000 spettatori pari al 15.9%. Infine Pomeriggio Cinque ha totalizzato 1.783.000 spettatori (19.1%) nella prima parte, 2.064.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte e 1.822.000 spettatori (16.2%). Su Rai 2 Ore 14 558.000 spettatori pari al 4.6% e Bella Ma’ Mix 313.000 spettatori pari al 3.2%. .

Nella serata di ieri, non c’è stata storia: su Rai1 Ungheria-Italia di Nations League ha messo insieme 6.949.000 spettatori pari al 31.4% di share. Su Canale 5 la terza diretta di Grande Fratello Vip 7 è piaciuta a 2.447.000 spettatori con uno share del 17.8% e su Rai 2 la prima puntata di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino ricomincia con 1.300.000 spettatori pari all’8.1%.