Ultim’ora Alessia Marcuzzi, è finita: terribile notizia per i suoi fan

Adesso è ufficiale, l’ultima ora non lascia più dubbi o fantasie: è finita per Alessia Marcuzzi che lascia senza parole i suoi fan

Un’ultima ora che lascia l’amaro in bocca a tutti i fan della conduttrice, proprio nell’esatto momento in cui stava strappando qualche soddisfazione nella sua carriera dopo un anno di stop dalla TV. Un fulmine a ciel sereno che era già nell’aria.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, così Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno annunciato la loro rottura. Una dichiarazione congiunta all’ANSA per far sapere che dopo 8 anni di matrimonio i due non sono più una coppia.

L’aria di crisi era nell’aria, ma i fan della conduttrice non avrebbero mai pensato ad una reale rottura tra lei ed il produttore televisivo. Quest’anno sarebbe dovuto essere quello della rivalsa per la Marcuzzi e lo sarà sicuramente da un punto di vista lavorativo, un po’ meno per quello sentimentale che attualmente la vede nuovamente single.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si sono lasciati, è un’epidemia dei VIP?

Questo 2022 ha segnato tante coppie. Fermo restando che la rottura più clamorosa e rumorosa è quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, oltre all’ultima ora di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, non sono passate in sordina neppure quelle tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Claudio Amendola e Francesca Neri, Piqué e Shakira oppure quelle del mondo di Uomini e Donne con la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, Davide Donadai e Chiara Rabbi, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi.

Passando poi per il mondo dello spettacolo con Bella Thorne e Benjamin Mascolo di Benji e Fede, Jenny De Nucci e Ariete o ancora star internazionali come Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, Kim Kardashian e Pete Davidson, Khloé Kardashian e Tristan Thompson. Una vera e propria epidemia ha segnato questo 2022 per alcune delle coppie più iconiche del mondo del gossip, chi più e chi meno.