Pierpaolo Pretelli, che gaffe! Insulta Attilio Romita e poi cancella il tweet – FOTO

Sul web capita di fare gaffe e quella di Pierpaolo Pretelli ha scatenato l’ilarità del web: ecco cos’è successo

Quando all’ex gieffino si tocca la propria fidanzata Giulia Salemi gli si acceca la vista e l’ha dimostrato ancora una volta su Twitter dov’è inciampato nella trappola di un fake. Successivamente il volto del GF Vip Party ha rimosso il tweet.

Anche Pierpaolo Pretelli chi è cascato ed è finito nella trappola di un ‘troll’ che ha aizzato l’ex gieffino e l’ha fatto sbottare. In particolare, soltanto qualche ora fa su Twitter è apparso un commento da parte di un utente che riprendeva le presunte parole di Attilio Romita: “ma questa Giulia è quella che si è presa lo scarto della gregoraci ODDIOOOOO ATTILIO MI PISCIO SOTTO”.

Quando Pierpaolo ha letto il Tweet non ci ha pensato su due volte a replicare: “Caro Attilio, diamo fiato alle trombe? Beccati sta foto: io, Prince e la Salemi bella come il sole. Questa la chiamo felicità. P.S. prendi esempio da Bellavia, trovati una compagna. Non ti diffido, tranqui”. La sua risposta ha immediatamente riscosso un sacco di successo, ma non sapeva di essere caduto in una trappola non indifferente.

Pierpaolo Pretelli replica alle parole di Attilio… ma lui non le ha mai dette!

Qualcuno dica a Pierpaolo che è un troll e sta facendo una figura di merda.#gfvip #romiters pic.twitter.com/BghLmG7jgC — Stefany 🌷 (@dobledouble) September 26, 2022

Su Twitter, oltre a coloro che hanno mostrato supporto a Pierpaolo Pretelli, è anche intervenuto chi gli ha fatto notare che quelle parole non sono mai state dette realmente da Attilio Romita. L’ex gieffino ha preso troppo seriamente un cosiddetto ‘troll’ che si diverte a mettere zizzania in giro per il web. Prontamente, infatti, il fidanzato di Giulia Salemi ha rimosso il tweet una volta che si è reso conto della gaffe.

Se è vero che fin qui l’ex giornalista del TG1 non ha posto freni alla sua lingua, è anche vero che ha dimostrato di avere grande rispetto per tutti e non avrebbe mai parlato in quel modo della Salemi. Piccolo incidente di percorso per il conduttore del GF Vip Party che è caduto nella trappola di Twitter.