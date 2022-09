Pamela Prati e Marco Bellavia lo hanno fatto in segreto: è successo nella notte. Al GV Vip 7 sta per nascere la prima coppia?

Dopo una settimana di Grande Fratello Vip 7, almeno per i concorrenti entrati subito, c’è chi tiene ancora nascoste le sue carte e chi invece gioca allo scoperto. Una strategia che comprende anche Pamela Prati, pronta a passare da un Marc finto ad un Marco vero.

Perché della storia con Marc Caltagirone abbiamo capito quasi tutto e ognuno si è fatto un’idea precisa. Invece della possibile storia con Marco Bellavia non sappiamo nulla, se non l’interesse palese dell’ex conduttore tv nei suoi confronti. Un amore che non nasce adesso, ma che ha almeno una ventina d’anni di gestazione, come ha confessato senza problemi ,lui nei giorni scorsi.

Così, nella nuova diretta del reality è diventato un argomenti di discussione molto forte, con una carta a sorpresa giocata da Alfonso Signorini. Perché dal passato è spuntato un messaggio che potrebbe cambiare tutto. Già nel 2016 infatti Bellavia aveva scritto su Instagram alla Prati, anche se lei non aveva mai letto quel messaggio: “Bella che sei, sei sempre più bella. Ci siamo conosciuti anni fa a Mediaset. Adesso sei il top. Tanti complimenti, volevo dirtelo”, era il post.

Pamela Prati e Marco Bellavia lo hanno fatto: le parole dell’ex conduttore non lasciano spazio a dubbi

In diretta Pamela ha confermato che le piace essere corteggiata e le interessa che Marco lo faccia, senza però sbilanciarsi sulla risposta finale. Lui ha spiegato che non c’è nessuna dichiarazione d’amore, ma semplicemente sta cercando di conoscerla meglio ora che può farlo di persona. In fondo lui è single, anche se non è entrato necessariamente per cercare una storia. Quello che succederà, lo scopriranno insieme ogni giorno.

Intanto c’è stato un ballo insieme e per Alfonso Signorini sono già diventati i ‘BelPrati’. Ma c’è stato anche quello che è successo dopo la diretta, lontano dalle telecamere. I due si sono nascosti per non farsi vedere da nessuno e Marco ha cercato di rincuorare la showgirl che in diretta diceva di non essersi vista bella nelle clip.

“Invece sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro. Truccata troppo? Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché hai paura. Secondo me devi scoprirti di più, avere quel coraggio”. Poi è rientrato confessando che sen anche dovesse uscire, va bene così, al massimo continuerà a mandarle bigliettini. Ma Giovanni Ciacci non gli crede e infatti lo ha nominato.