Meghan Markle, sconvolgente rivelazione: è venuto a galla solo ora! La duchessa di Sussex non stava troppo simpatica a corte

Che ci siano state delle incomprensioni tra la moglie di Harry e il resto della Royal Family è cosa piuttosto nota. In pochi sapevano però alcuni particolari del suo atteggiamento.

Non è di certo un mistero che le cose a Buckingham Palace non filassero proprio per filo e per segno prima della loro fuga in America. Meghan Markle e il principe Harry hanno avuto diversi battibecchi con Re Carlo, il principe William e Kate Middleton. Stili diversi, atteggiamenti diversi e modi di interpretare la vita reale completamente all’opposto. Una situazione esplosiva che ha raggiunto il suo apice nel 2020, quando poco prima dello scoppio della pandemia i Sussex decisero di mollare definitivamente la scena londinese. L’escalation di incomprensioni e ritrosie erano partite fin dal principio, quando l’attrice americana mise piede per la prima volta nel Regno Unito. Come riferito da Valentine Low, una delle principali esperte reali, la Markle pensava che sarebbe stata “la Beyoncé d’Inghilterra” dopo essersi sposata con Harry. Ovviamente non solo ciò non è avvenuto, ma ben presto ha iniziato a capire cosa significasse la vita a corte.

Meghan Markle, sconvolgente rivelazione: “Voleva essere la Beyoncé del Regno Unito”

Nel suo ultimo libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, la Low aggiunge: “Quello che ha scoperto è che c’erano così tante regole così ridicole che non poteva nemmeno fare le cose che poteva fare come individuo privato. Tutto questo è stato piuttosto difficile da digerire per lei“.

Di certo la Megxit non è stato un affare semplice da gestire per la Royal Family, considerati anche i risvolti mediatici che si sono venuti a creare. Botta e risposta che non hanno giovato all’immagine dei Windsor.

Proprio le velleità da diva di Meghan hanno innescato la prima bomba a Buckingham Palace, secondo quanto riferito da Valentine Low.

Il tutto è stato poi aggravato dai giudizi pesanti e negativi espressi nei confronti della duchessa di Sussex degli altri componenti della famiglia, a cominciare da William. Alla base c’erano anche motivi economici. Meghan voleva apparire ed essere pagata per la visibilità che portava. L’insider svela un particolare di un viaggio in Australia, diciamo di rappresentanza, dove per aver incontrato un bagno di folla, la Markle si sarebbe aspettata un ricco compenso. Insomma, purtroppo per loro, il buongiorno si vedeva dal mattino.