GF Vip 7, sviene davanti a tutti: urla di paura e ambulanza nella casa – VIDEO

Ci sono stati attimi di terrore nella casa del GF Vip 7 durante la serata del 27 settembre: le urla di paura hanno chiarito che un’inquilina si era sentita male. È anche arrivata l’ambulanza per portare via la concorrente: ecco cos’è successo.

Sono passate neanche due settimane dall’inizio del GF Vip 7, e già si iniziano a delineare le diverse personalità e schieramenti. Cristina Quaranta, per il momento, sembrerebbe aver deciso di godersi semplicemente l’esperienza. La soubrette, del resto, non avrebbe nulla da perdere dalla sua partecipazione a questo reality-show.

L’ex di Non è la Rai ha infatti spiegato che ha lasciato il mondo dello spettacolo, perchè non le arrivavano più proposte di lavoro. Oggi lavora in un ristorante a Milano, dove ha raccontato di fare un po’ tutto quello che serve, dalla cameriera alla responsabile di sala. Non ha sviluppato nessuna simpatia o antipatia, ma sembra essere scettica con Antonella.

Le urla di paura scuotono tutti: è successo in diretta

Quello che è successo nella serata del 27 settembre ha davvero messo paura a tutti. All’improvviso, mentre le telecamere inquadravano Antonella Fiordelisi che chiaccherava con Elenoire Ferruzzi, sono arrivate fino al salone delle grida disperate. Si è subito capito che fosse qualcosa di molto serio, e che le urla arrivavano da una voce femminile vicina.

Elenoire è rimasta un attimo di sasso: quando le grida sono riprese, è scattata ed ha iniziato a correre insieme ad Antonella ed agli altri in direzione della voce. Molto probabilmente, chi stava gridando era Carolina Marconi. Le telecamere l’hanno mostrata mentre si infilava di corsa un accappatoio rosso, visibilmente scossa.

GF Vip 7, ecco chi è l’inquilina che sviene e si accascia a terra

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma si è vista in un primo momento una figura femminile stesa a terra. Tutti sono immediatamente corsi intorno a lei, ed è addirittura arrivata l’ambulanza. La persona che si è sentita male è Cristina Quaranta, e le ipotesi vanno tutte in direzione di uno svenimento.

Non sembrerebbe essere avvenuto nulla di troppo grave, forse è stato solo un piccolo malore o un calo di pressione. Poco dopo, infatti, Cristina Quaranta è di nuovo tornata nella casa del GF Vip 7. Non resta che attendere per capire per sentire la versione che racconterà l’ex protagonista di Non è la Rai.

Ecco il video che mostra cosa è successo a Cristina Quaranta: