Elettra Lamborghini finalmente si espone: cosa è successo con Ginevra

Elettra Lamborghini finalmente si è esposta riguardo le misteriose incomprensioni che ci sarebbero con sua sorella Ginevra. Mentre Ciacci da dentro la casa del GF Vip 7 sospettava che le due sorelle avrebbero litigato a causa di una causa discografica, ecco cosa ha scritto la cantante di “Caramello”.

Il 26 settembre è stata una giornata molto intensa per Elettra Lamborghini. In questa data ha infatti celebrato i due anni dal giorno in cui ha sposato a Villa Balbiano, a Como, il suo fidanzato Afro Jack. Per il secondo anniversario di nozze, la cantante ha deciso di fare al suo compagno un regalo molto particolare: una gita in una grotta.

La particolare escursione si è conclusa in modo molto romantico e davvero originale. all’interno della grotta era stata allestita una tavola con delle candele rosse, dove hanno consumato una cena romantica. La coppia è davvero un’eccezione nel mondo dello spettacolo, e paiono essere sempre più innamorati ogni giorno che passa.

Cosa è successo fra Elettra e Ginevra Lamborghini?

Se da un lato Elettra Lamborghini continua a vivere una luna di miele con suo marito, dall’altra parte stanno emergendo delle pesanti incomprensioni a livello familiare. Da quando la sorella Ginevra è entrata nella casa del GF Vip 7, più volte è emerso come fra le due ormai non ci sia ormai nessun rapporto: le motivazioni rimangono un mistero.

Elettra Lamborghini sembrava inizialmente non voler parlare in televisione dei suoi problemi con la sorella. Durante la diretta del GF Vip 7 del 26 settembre, però, la cantante sembrerebbe non essersi più riuscita a trattenersi. Inizialmente ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la canzone Mal di stomaco di Fabri Fibra, subito rimossa.

“Rimango senza parole”: la cantante tira fuori la sua verità

Il giorno dopo la diretta del GF Vip 7, Elettra Lamborghini ha voluto dire la sua verità riguardo quanto successo con Ginevra per la sua partecipazione al reality-show. La cantante ha voluto confermare di aver mandato una prima diffida alla sorella. Questo, però, sarebbe avvenuto in un momento antecedente all’inizio del programma di Signorini.

Elettra Lamborghini ha voluto sottolineare che la sorella Ginevra sembrava essere d’accordo di non voler parlare della loro relazione durante il GF Vip 7. Quando però è entrata nella casa del reality, la cantante ha visto che quanto sembrava concordato non si stava verificando. Per questo motivo, avrebbe inviato una seconda diffida.

Ecco i messaggi pubblicati da Elettra Lamborghini su Instagram, dove ha ribadito che non andrà mai in televisione a parlare dei suoi problemi familiari: