“Un passo falso come management”, cos’è successo tra Elettra e Ginevra? Giovanni Ciacci svela tutto

Il rapporto tra Elettra e Ginevra Lamborghini è uno dei tempi più caldi di questo GF Vip 7: cos’è successo tra le due sorelle?

Le lacrime della primogenita della famiglia di Tonino Lamborghini hanno commosso i telespettatori del GF Vip 7 che vorrebbero sapere di più sul rapporto con sua sorella che, fin qui, si è fatta presente solo con una diffida.

Cos’ha portato Ginevra e Elettra Lamborghini a non parlarsi più? La gieffina è sempre molto provata quando si parla di sua sorella nonostante quest’ultima abbia mandato una diffida tramite avvocato affinché non venga più menzionata la sua persona. Nella puntata di ieri, in realtà, si è tanto parlato della Twerking Queen in relazione al compleanno di Ginevra e degli auguri di suo padre e sua madre. Su Twitter, poi, il like sospetto messo ad un utente ha alimentato ogni rumor:

Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto #gfvip — _giuseppe_ (@_Giuseppe_22) September 26, 2022

Ma cos’è successo tra le due sorelle Lamborghini? Ginevra è stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al matrimonio di Elettra con Afrojack eppure non riesce a dare una spiegazione valida del loro così drastico allontanamento. La sofferenza della gieffina è evidente e non vorrebbe altro che un confronto con sua sorella -pubblico o privato che sia- affinché possa recuperare il rapporto con sua sorella.

Giovanni Ciacci svela i motivi dietro la rottura tra Elettra e Ginevra Lamborghini

Uno dei tanti a consolare Ginevra in lacrime è stato Giovanni Ciacci che ha provato a riscoprire un ipotetico litigio tra sorelle: “Ginevra ha una sorella di cui parlano tutti. La sorella è potente, la famiglia è potente […] Lei non è rifiutata dalla famiglia ma dalla sorella. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo che non c’entra niente la famiglia. E’ qualcosa di case discografiche. Dai retta a zia, vedrete… È successo così! Elettra è diventata famosa in tutto mondo, si è sposata molto bene grazie anche al nome”.

Il motivo sembrerebbe da cercare dietro la volontà di entrambe di far carriera nel mondo della musica: “Lei (Ginevra, ndr) che è sempre stato il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management. Secondo me è successo qualcosa. Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”.