“Devo accendere un cero”, confessione inaspettata di Giulia Salemi: fan sbigottiti. La modella e influencer lo ha appena rivelato

Nel suo passato ci sono stati dei momenti non semplicissimi da superare. Ora invece le cose sembrano girare per il verso giusto, tra tv, radio e social, dove sta diventando sempre più popolare.

Tutto sembra girare per il verso giusto nella vita di Giulia Salemi. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip le cose si sono messe in discesa, con una netta impennata positiva sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La storia con Pierpaolo Petrelli prosegue a gonfie vele, in attesa di trovare il momento giusto per il matrimonio (tra i più attesi tra i vip televisivi). Il lavoro sta finalmente ingranando, con la conduzione dell’angolo social del GF Vip, promossa in studio al fianco di Signorini, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In Radio è pronta a debuttare su 101 con un nuovo programma tutto suo, mentre sempre in tv avrà anche un discreto spazio su La5 con Salotto Salemi, in onda a partire dal prossimo 12 ottobre.

Intervistata dall’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’influencer si è raccontata a tutto tondo.

“Mi sa che devo accendere un cero, ma credo di meritarmelo, dopo una serie di annate sfortunate”, ha spiegato Giulia Salemi.

Giulia Salemi, i pensieri tra passato e futuro: “Non è stato sempre facile”

Parlando poi della promozione nello studio del GF Vip, angolo social, ha aggiunto: “Sono rimasta stupita, forse per la prima volta mi è andata bene. Le persone hanno approvato la mia presenza”. Il suo scopo sarà ora quello di continuare a migliorare per non deludere la fiducia di Alfonso Signorini.

Parlando della sua partecipazione all’interno della Casa di Cinecittà, la Salemi non ha mostrato grande nostalgia per quei momenti.

“Sono grata al reality, ci ho lasciato il cuore, ma non lo rifarei una terza volta. Non sento per niente la mancanza onestamente”. In più ha specificato che spesso vedono le dirette quotidiane con il fidanzato e ad entrambi non crea un particolare sentimento nostalgico. Quel periodo della loro vita è ormai alle spalle, utilizzato come trampolino per uno splendido presente e, speriamo, futuro.