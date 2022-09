Compleanno Totti, messaggio da brividi dei figli Chanel e Cristian: pelle d’oca. L’ex capitano della Roma può contare sulla sua famiglia

Francesco festeggia oggi i 46 anni. Il classe ’76 è stato menzionato sui social da tantissimi tifosi, che non dimenticano le sue gesta in campo. Gli auguri più belli arrivano però dalle tre persone più care.

Il 27 settembre è una ricorrenza importante per il mondo del calcio e in particolar modo per i tifosi della Roma. Il compleanno di Francesco Totti è stato per anni un rito pagano per i fan dei giallorossi, affezionatissimi al loro numero 10. Oggi il campione del mondo 2006 festeggia i 46 anni, ancora con la verve di un ragazzino e la solita voglia di confrontarsi su un campo di calcio. Negli ultimi tempi ha ripiegato sulla variante a 8, nella cui Lega è iscritto con la sua squadra, accompagnato da tanti ex compagni (Aldair, Pizarro, Aquilani, etc…). Sui social sono piovuti in queste ore moltissimi messaggi di augurio per uno dei più grandi interpreti italiani del calcio, cosa che non può non avergli fatto piacere. A dire il vero, però, nulla è paragonabile al pensiero di un figlio. Totti ha la fortuna di averne tre bellissimi e due di loro hanno voluto rivolgergli un messaggio davvero da brividi per il compleanno. Cristian e Chanel hanno utilizzato Instagram per rivolgergli un caloroso augurio.

Compleanno Totti, i messaggi di Cristian e Chanel sono commoventi: i loro post su Instagram

Per Francesco Totti sarà il primo lontano da casa e soprattutto il primo senza Ilary Blasi. Ilary e Totti hanno abituato il pubblico ad utilizzare molto Instagram per scambiarsi messaggi di affetto, cosa che purtroppo ora non avverrà più. Nonostante tutto, però, ci sono sempre i figli a far sentire speciale l’ex 10 della Roma.

Il primogenito Cristian ha scritto questa bellissima frase per lui: “Auguri vita, ti amo da morire”. Chanel invece ha postato una foto in cui l’illustre padre le dà un bacio sulla guancia. La didascalia recita: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. Ad accompagnare il tutto il sottofondo musicale di Vasco Rossi con “Io e te come nelle favole”.

In un momento non troppo semplice per la famiglia Totti è sicuramente un’iniezione di affetto di cui l’ex attaccante della nazionale aveva bisogno. Il processo di separazione da Ilary procede tra botta e riposta di avvocati e la ricerca di un accordo che possa soddisfare tutti.