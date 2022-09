“Non è finita”, clamoroso retroscena su Michelle Hunziker e Trussardi: l’indiscrezione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno ancora insieme? La clamorosa rivelazione sul loro rapporto rimescola le carte in tavola

Che fine hanno fatto Giovanni Angiolini e Eros Ramazzotti? L’indiscrezione parla chiaro: tra i genitori di Sole e Celesta non è finita. Cos’è successo allora tra i due? All’epoca dei fatti, il comunicato parlava chiaro.

Indubbiamente una bella coppia, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno dato alla luce anche due meravigliose bimbe, Sole e Celeste, sorelle di Aurora Ramazzotti e presto zie del neonato che nascerà. Era il 18 gennaio quando la coppia annunciò la separazione con una nota congiunta all’ANSA: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarra’ un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Dopo il comunicato, solo qualche frecciatina, indizi social che li vedevano sempre più lontani e poi le paparazzate di Michelle Hunziker in compagnia di Giovanni Angiolini, nonché i gossip che vedevano la conduttrice sempre più vicina al suo grande amore Eros Ramazzotti. Una clamorosa rivelazione, tuttavia, cambia le carte in tavola.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivono ancora insieme? L’indiscrezione

Durante l’estate Michelle Hunziker è stata al centro dei gossip tra Giovanni Angiolini e Eros Ramazzotti, ma sembrerebbe che in realtà la conduttrice e l’imprenditore non si siano mai lasciati. A lanciare la bomba su NuovoTV è Vittorio Feltri che in un’intervista si dice sicuro: “Tra loro due non è finita. Il matrimonio è anche fatto di corna. Quando due persone si amano davvero la crisi si supera. Avranno la possibilità di rimettersi assieme e continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando un po’”.

Le parole del giornalista sembrano assurde ai più, soprattutto a seguito dei gossip che si sono susseguiti dopo la separazione ufficiale. Sicuramente insieme si impegnano ad essere ottimi genitori per Sole e Celeste, ma pensare che tra i due possa esserci ancora qualcosa è difficile da immaginare: è evidente che Michelle abbia il cuore altrove.