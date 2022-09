Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo genitori? La coppia esce allo scoperto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati in auge, è l’ora di un terzo figlio? La rivelazione della coppia

Santiago e Luna Marì sono la gioia della showgirl argentina che chissà non abbia voglia di allargare la sua famiglia. Un fan le fa una domanda ben precisa che non lascia indugi: la coppi aspetta un terzo figlio?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati sui social con il loro grande amore che, negli anni, ha fatto impazzire i loro fan. Dopo i numerosi tira e molla i due sono tornati insieme e pare che stiano vivendo il loro idillio in famiglia, con Santiago e Luna Marì, sebbene quest’ultima sia frutto dell’amore con Antonino Spinalbese che, all’interno della casa del GF Vip, non fa altro che parlare proprio della sua bambina.

Al di là delle quattro mura dietro la porta rossa nella casa più spiata d’Italia, la showgirl argentina e lo showman partenopeo continuano a condurre la loro vita con i due piccoli a seguito e chissà che non possa arrivarne un terzo. Il gossip di voler allargare la famiglia è impazzato sui social e Belen Rodriguez ha risposto chiaramente ad un fan che le ha chiesto di un ipotetico terzogenito.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino aspettano un terzo figlio? La sua risposta non lascia indugi

Benché l’idea di un altro figlio per la coppia faccia impazzire i fan, ma soprattutto Stefano De Martino e Belen Rodriguez in primis, al momento non sembra esserci niente in ballo. È stata la stessa showgirl argentina a rispondere chiaramente ad un commento che le chiedeva di un terzo figlio con una sonora risata ed un definitivo: “No”. A chi, invece, le ha fatto notare che ha una luce diversa, nell’ultimo periodo, ha risposto: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”.

Com’è consuetudine tra i VIP, neanche Belen Rodriguez riceve soltanto parole al miele, c’è anche chi l’attacca duramente: “Hai una bocca oscena…Ma tua madre non ha una vita sua? Sta sempre in mezzo?”. Con eleganza e senza scomporsi, la compagna di Stefano De Martino ha risposto: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu”.