Uomini e Donne anticipazioni, doccia fredda per Gemma: Armando Incarnato è furioso

Una nuova settimana di puntate di Uomini e Donne sta per cominciare con al centro il Trono Over: tutte le anticipazioni

Il dating show partirà da questo lunedì con gli animi accesi in studio. A partire dalle 14:45, come di consueto, Maria De Filippi tornerà nel parterre con i suoi protagonisti del Trono Classico e Trono Over.

Ancora una volta al centro delle vicende di Uomini e Donne ci sarà Gemma Galgani. La dama ha deciso di tornare anche quest’anno tra le fila del dating show e intrattenere il suo pubblico, senza troppe aspettative. Negli anni, la dama è stata messa un po’ in secondo piano a causa della mancanza di cavalieri per lei, ma quest’edizione è cominciata proprio con una grande sorpresa.

Quest’oggi Gemma Galgani racconterà di aver visto il cavaliere con cui è scattato anche un bacio. Dopo il racconto, però, in studio Didier deciderà di mettere un punto alla loro frequentazione lasciando impietrita la dama che non comprenderà a pieno le motivazioni datele dall’uomo che è sceso a corteggiarla.

A stemperare un po’ la tensione ci sarà finalmente l’ingresso dei nuovi tronisti, Federico Daianese e Federico Nicotera che accoglieranno le corteggiatrici arrivate per il consueto appuntamento a buio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando furioso con Ida: cos’è successo

Anche Ida Platano sarà al centro di scelte sentimentali che faranno particolarmente discutere. La dama ha scelto di chiudere per sempre con Riccardo Guarnieri che, nel frattempo, ha buttato un occhio sul Trono Classico. La Platano ammetterà di aver risentito Alessandro Vicinanza che, in passato, è stato interessato a lei e con cui ci fu una brusca interruzione della frequentazione a maggio. Inaspettatamente, la dama bresciana ammetterà di essersi nuovamente vista e sentita con il cavaliere con cui è scattato un bacio passionale.

Tina Cipollari e Gianni Sperti non crederanno alle loro orecchie ed in studio si scatena il caos. Anche Armando Incarnato sembrerà essere particolarmente innervosito dalla situazione perché l’amica non gli ha detto niente.

Nel frattempo, Lavinia dal Trono Classica ha deciso di uscire con Francesco, il corteggiatore che Federica Aversano ha scartato, e tra loro le cose hanno trovato un certo equilibrio.