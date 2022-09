Belen e Antonino Spinalbese, spunta tutta la verità: “Ho fatto saltare io la relazione”

L’avventura di Antonino Spinalbese all’interno del GF Vip 7 procede con Belen spesso protagonista nei suoi racconti

L’ex coppia non ha mai chiarito al pubblico i motivi della rottura, d’improvviso i due hanno smesso di vedersi, poco dopo la nascita di Luna Marì. Al GF Vip 7 è stato svelato qualche altro dettaglio sulla fine della relazione.

L’esperienza di Antonino Spinalbese procede a gonfie vele, tra alti e bassi come per tutti i coinquilini, che questa sera dovranno affrontare un’altra puntata ricca di sfide da affrontare. Tra confessioni e buona convivenza, l’ex di Belen Rodriguez ha anche affermato che per lui un problema serio è che non fa sesso da due settimane. A prescindere dall’attività sessuale, sotto la scorza da macho, Spinalbese ha raccontato anche molto di personale: “Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però sono io che ci soffro, non mia figlia”.

È parlando di Luna Marì che l’hairstylist ha detto qualcosa che ha lasciato intendere che il naufragare della storia con Belen Rodriguez è dipeso da lui: “Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: ‘Guarda mi trasferisco io da te’. Io le ho detto: ‘No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei’. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione”.

Antonino Spinalbese e l’esperienza al GF Vip 7: come procede

L’esperienza di Antonino Spinalbese è cominciata da una settimana e nel corso di questi giorni ha provato a conoscere al meglio tutti coloro che lo circondano, aprendosi con grande umiltà e lasciandosi apprezzare dai più. Non si è creato particolari inimicizie, anzi, si è preso anche qualche insulto da chi ha i nervi più tesi, ma ha creato anche una certa complicità con Ginevra Lamborghini con cui è impazzato il gossip sul web.

Tuttavia, la sorella di Elettra ha dichiarato che c’è una persona che fuori l’aspetta, tale Edoardo, pertanto quelli del web sono solo sogni. La stessa, per di più, è stata anche fortemente accostata a Nikita Pelizon, soprattutto dopo aver confessato di provare attrazione anche verso le donne e di aver avuto relazioni omosessuali in passato.