Rai, decisione pazzesca: salta l’inizio di uno dei programmi più attesi

Alla fine la Rai ha deciso di sorprendere tutti, facendo saltare l’inizio di uno dei programmi più attesi: scopriamo la scelta dei vertici.

In molti aspettano l’inizio de ‘Il Collegio’. La trasmissione della Rai, come ogni anno, è tra le più attese in palinsesto, ma alla fine i vertici del servizio pubblico hanno deciso di rimandare la messa in onda: cosa sta succedendo.

Sono ore di grande movimento in casa Rai, con i vertici del servizio pubblico che stanno riprogrammando i palinsesti televisivi delle prossime ore ed anche delle prossime settimane. Infatti le elezioni hanno non solo cancellato una puntata di ‘Oggi è un altro giorno‘ con Serena Bortone, ma è stato riprogrammato anche Il Paradiso delle Signore. Adesso il servizio pubblico è pronto ad annunciare il rinvio di un’altra attesissima trasmissione.

Come in molti sapranno, chi gestisce il palinsesto di Rai Due ha fatto slittare di un anno la messa in onda della nuovissima trasmissione Boomerissima. Il programma vedrà il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi dopo qualche anno sabbatico. Adesso i vertici Rai hanno deciso di rimandare anche la messa in onda de Il Collegio. Il debutto del reality show infatti era previsto per la giornata di domani 27 settembre, scopriamo quindi cosa sta succedendo sulle reti del servizio pubblico.

Rai, stravolto il palinsesto: rinviato l’esordio de ‘Il Collegio’

Come in molti sapranno l’inizio de Il Collegio era previsto per la giornata di martedì 27 settembre. I fan del reality show però dovranno aspettare ancora qualche settimana. A lanciare l’esclusiva ci ha pensato il portale davidemaggio.it. Infatti secondo il sito specializzato Il Collegio 7 partirà martedì 18 ottobre, sempre in prima serata, con la possibilità, al momento in discussione tra i vertici Rai, di una doppietta nella prima settimana di messa in onda, raddoppiando mercoledì 19 ottobre con la seconda puntata.

Gli appassionati del reality però avranno comunque una piacevole sorpresa! Ci saranno infatti dieci “finestre” quotidiane di 5 minuti in attesa della prima puntata. La Rai ha programmato quindi un conto alla rovescia che vedrà Nino Frassica raccontare dal 26 settembre al 7 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.25 su Rai 2, Le Selezioni di questa nuova edizione. L’appuntamento quindi ci sarà a partire da oggi, con i telespettatori che potranno dare un piccolo assaggio ai fan sulla nuova stagione.