Mina Settembre 2, c’è una new entry da sogno: i telespettatori non stanno nella pelle. Il cast si arricchisce di una presenza importante

Le varie anticipazioni della seconda stagione della famosa serie di Rai 1 parlano dell’arrivo nella storia di Marisa Laurito. La famosa attrice napoletana interpreterà il ruolo della zia Rosa.

Ci siamo quasi. Il ritorno di Mina Settembre su Rai 1 è ormai questione di giorni. La fiction che vede protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, ha visto la messa in onda nella serata di ieri di uno special Aspettando “Mina Settembre 2”. A causa delle elezioni politiche dello scorso week end, la programmazione è slittata di una settimana e per vedere le nuove puntate dovremo attendere domenica 2 ottobre. Nel frattempo continuano a susseguirsi le anticipazioni e le news per quanto riguarda la trama e il cast della seguitissima serie tv. La storia è ambientata a Napoli e si articola attorno alla vita di un’assistente sociale che lavora presso il consultorio di Rione Sanità. Gelsomina soprannominata Mina (Serena Rossi), è divisa tra il lavoro e l’amore, confusa tra quello che prova per l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) e un ginecologo molto affascinante, Domenico (Giuseppe Zeno).

Mina Settembre 2, c’è una new entry da sogno: Marisa Laurito interpreterà Zia Rosa

Questa seconda stagione di Mina Settembre sarà articolata in 12 puntate, divise in sei appuntamenti in prima serata su Rai 1.

Non solo relazioni sentimentali per Mina, ma anche un rapporto da recuperare con il fratellastro Gianluca, che si scopre essere il figlio di una relazione extra coniugale tra la migliore amica Irene e il padre.

Come detto nel cast della serie troviamo oltre ai protagonisti principali già citati anche: Valentina D’Agostino (Titti), Christiane Filangieri (Irene), Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani e Marina Confalone. La grande new entri di quest’anno sarà però Marisa Laurito, che interpreterà il ruolo di zia Rosa, a stretto contatto con Gelsomina. Si perchè Olga, la madre di Mina, partirà per un lungo viaggio e sarà proprio la Laurito a colmare questo vuoto. La protagonista è molto affezionata a questo personaggio e di certo ne vedremo delle belle. Non resta che attendere domenica prossima e sintonizzarsi su Rai 1.