Manuel Vallicella, l’ex GF si fa un tatuaggio molto speciale in suo onore – FOTO

Il suicidio di Manuel Vallicella ha spezzato il cuore al numeroso pubblico di Uomini e Donne: dopo l’omaggio di Maria De Filippi e della trasmissione, ecco cosa ha deciso di fare l’ex GF, e quale tatuaggio gli ha dedicato.

La morte di Manuel Vallicella ha letteralmente spezzato il cuore a tutti gli spettatori Mediaset. Numerose persone ricordano di aver incontrato o visto l’ex tronista di Uomini e Donne, e conservano il ricordo di una persona molto timida, ma con un cuore enorme. Spesso ripeteva che le persone fraintendevano i suoi comportamenti a causa dei tatuaggi.

Uomini e Donne ha dedicato un bellissimo video in cui ha ricordato l’ex tronista tanto profondo quanto fragile, ed ha anche fatto recapitare un mazzo di margherite al suo funerale. L’autrice Mediaset Raffaella Mennoia non ha saputo contenere la sua angoscia, spiegando sui social network di non riuscire a trovare le parole per quanto successo.

Il tatuaggio dell’ex GF è una dedica a Manuel Vallicella

Il suicidio di un ragazzo di soli 35 anni, con ancora tutta la vita davanti, porta a pensare che Manuel Vallicella non sia riuscito a vincere la sua battaglia contro la depressione. L’opinionista Gianni Sperti ha fatto capire di avere il tormento che, forse, se gli avesse dedicato più tempo e ci avesse parlato di più, tutto questo non sarebbe successo.

Dopo diversi giorni di doloroso silenzio, Christian Vallicella ha voluto parlare della morte di suo fratello Manuel. L’esperto di gossip Amedeo Venza riporta le sue parole: “Insieme eravamo tanto. Ora però dillo tu a mamma cosa hai fatto“. Alla fine della dedica molto intima, Christian non si sente di dare l’addio a Manuel, e lo saluta con un “ciao“.

Il progetto con la sua amica, ecco come è andata a finire – FOTO

Manuel Vallicella era rimasto in buoni rapporti anche con Ludovica Valli, che aveva corteggiato a Uomini e Donne. L’ex tronista è stata una delle prime a manifestare il suo dolore per il lutto. Una sua carissima amica, l’ex GF Valentina Vignali, ha svelato invece qual era il progetto che lei e Manuel coltivavano da diverso tempo.

Manuel Vallicella era un tatuatore, e Valentina Vignali ricorda: “Te lo avevo promesso. Dovevamo farlo da te, e forse avremmo scelto un disegno insieme. O forse ci saremmo fatti una stronz*ta uguale. Alla fine, invece, sei finito tu sul mio braccio“. La giocatrice di basket si è fatta un tatuaggio dell’iniziale del nome dell’amico con un piccolo cuore.

Ecco il foto-racconto del tatuaggio in onore di Manuel Vallicella dell’ex GF: