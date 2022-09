Grande Fratello, dopo 14 mesi di calvario l’annuncio della gravidanza: fan commossi – VIDEO

Dopo quattordici mesi di calvario, finalmente la discussa ex concorrente del Grande Fratello ha potuto dare il commovente annuncio della gravidanza. Ecco il video privato che ha condiviso dopo tre mesi.

Durante il Grande Fratello aveva dato enorme scandalo perchè aveva intrecciato una relazione saffica, rompendo così un grande taboo. Dopo la partecipazione al reality, fra le concorrenti sembrava essere rimasta una buona relazione. Il matrimonio di una delle due aveva mostrato invece che c’era qualcosa che non andava.

Sarah Nile non aveva voluto nascondere la sua delusione per il mancato invito al matrimonio di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi, fresco di vittoria con la Nazionale italiana agli Europei di calcio. L’ex modella di Playboy oggi è molto diversa dalla persona che il pubblico aveva conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, l’annuncio commovente della gravidanza

A fine settembre Sarah Nile ha fatto condiviso un video davvero commovente, facendo l’annuncio della sua seconda gravidanza. Così come non ha nascosto la sua amarezza per il mancato invito alle nozze di Veronica Ciardi, allo stesso modo non ha voluto nascondere il dolore che si prova con la PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita.

Sarah Nile si è inizialmente mostrata con un viso davvero scarno, le occhiaie scavate e la pelle invecchiata. L’ex concorrente del Grande Fratello si è voluta far vedere così, senza trucco, per far conoscere a tutti come le cure ormonali per la PMA siano faticose ed arrivino a debilitare sia il fisico che la mente: si vive infatti nella costante paura di un aborto.

Il regalo di Natale alla sua famiglia è commovente: le lacrime del marito

Sarah Nile si ritiene fortunata. Dopo tre anni di tentativi, è riuscita ad avere il primo figlio Noah. Sentendosi già in là con l’età per avere una seconda gravidanza, tre mesi dopo il parto si è subito informata con la sua dottoressa riguardo la possibilità di poter ricominciare nuovamente il protocollo della PMA per regalare un fratellino al primogenito.

Sarah Nile si sente molto fortunata, perchè dopo soli quattordici mesi dove si è auto-somministrata quattro iniezioni ormonali giornaliere ed ha preso rigorosamente tutti i farmaci, per l’ex Grande Fratello è arrivata la lieta notizia della seconda gravidanza. L’ex modella di Playboy ha dato l’annuncio a Natale, facendo commuovere il marito.

Ecco il racconto di Sarah Nile riguardo gli effetti sul corpo della PMA:

Questo invece è il video in cui l’ex concorrente del Grande Fratello annuncia la sua seconda gravidanza, facendo commuovere il marito e tutta la famiglia: