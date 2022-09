GF Vip 7, terremoto nella notte: Charlie furibondo e Nikita scoppia in lacrime

Una notte per niente tranquilla quella del GF Vip 7 che ha visto protagonisti Charlie Gnocchi e Nikita Pelizon dopo uno spiacevole accaduto

Scherzo finito in lacrime per la modella che non aveva alcuna intenzione di scatenare l’ira del suo compagno d’avventura. Tuttavia, non è andato tutto come previsto e l’ex presentatore di Striscia La Notizia si è infuriato.

Da un lato l’ilarità, dall’altro la tristezza. Tutto è nato nella nottata mentre una parte vipponi di chiacchierava a tavolino e l’altra dormiva. Quando si è in preda alla noia è naturale pensare cose sui generis, come nel caso di Nikita e dei suoi compagni che hanno deciso di organizzare uno scherzo a Charlie Gnocchi che è decisamente finito male. In particolare, i gieffini hanno tagliato a pezzi una cipolla e l’hanno messa sotto al naso del malcapitato che dormiva.

Non appena si è accorto dello scherzo dei suoi coinquilini, l’ex conduttore di Striscia La Notizia si è alzato di scatto dal letto e si è precipitato in cucina dove ha incontrato gli autori del gesto che non gli è affatto piaciuto.

Charlie Gnocchi si infuria e Nikita piange: notte folle al GF Vip 7

Inizialmente, quando Charlie si alza dal letto comincia a rincorrere Edoardo Donnamaria attribuendo immediatamente a lui la colpa. Quando l’ex conduttore di Striscia La Notizia comincia a diventare minaccioso con la stecca da biliardo in mano, lo speaker radiofonico scarica tutte le colpe su Nikita che ha compiuto il gesto. Charlie è apparso molto nervoso, ha risposto male anche ad Antonino e la modella ha messo le mani avanti: “Non volevo che ti arrabbiassi”.

Una volta che Charlie è tornato a letto, Nikita si è trovata in giardino a piangere in compagnia di Cristina Quaranta. Il motivo è di certo Charlie, ma non solo, perché anche Giovanni Ciacci non è stata carina nei suoi confronti: “Sì, ma anche Ciacci che mi dice che mi spedisce fuori a calci in c**o. Se me lo dice con quel tono da tiranno dittatoriale”.

La showgirl prova a rincuorare la sua coinquilina più giovane: “Charlie è andato in bagno, c’era Ginevra che si stava struccando. Stai serena. Ok? Non hai ammazzato nessuno. Oh… non fare la scema. Ripigliati eh”.