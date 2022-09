“Gemma bullizzata e non mi piace”: un big della tv attacca Uomini e Donne. Clamoroso affondo alla trasmissione di Queen Mary

Nessuno dei protagonisti di Uomini e Donne negli anni è stato capace di unire e dividere come Gemma Galgani, anche perché lei c’è da sempre. O meglio, da quando nel dating show è cominciata la storia del Trono Over che la vede protagonista assoluta.

I siparietti con Tina Cipollari e alcune storiche nemiche tra le altre dame del programma di Maria De Filippi sono entrati ormai a far parte della storia televisiva, ma non a tutti piacciono. Anzi, c’è chi dice di averne abbastanza ma non per il motivi che pensate voi. Perché secondo Giovanni Ciacci, la povera Gemma ha bisogno di qualcuno che la difenda ed è ora di dire basta.

Lo ha confessato nella casa del Grande Fratello Vip 7 chiedendo pubblicamente a Maria De Filippi di invitarlo perché ha una missione, quella di stare dalla parte della Galgani: “Gemma è bullizzata e non mi piace. Sono dalla sua parte e voglio difenderla perché mi piace tanto quella donna”. Poi però ha rimediato in corner, dicendo che sicuramente è sensuale, ma sbaglia.

“Gemma bullizzata e non mi piace”: a Uomini e Donne non c’è ancora l’uomo giusto

Una buona parte del pubblico però non sembra pensarla come Ciacci perché la continua presenza di Gemma alla ricerca del grande amore che non arriva mai ha un po’ stufato. Maria non la manderà mai via, a meno che non sia lei stessa a chiamarsi fuori, e così ormai ogni anno riparte la caccia.

All’inizio di questa stagione sembrava che cui fossero possibilità di una svolta positiva. Gemma ha conosciuto uno dei suoi corteggiatori, Didier, e ha dimostrato di essere molto interessata anche perché l’uomo era arrivato espressamente per lei. Da cosa nasce cosa e durante un appuntamento, come ha raccontato la dama torinese, è anche scattato un bacio “abbastanza passionale. Ho avuto sensazioni piacevoli e quindi quando sono tornata in albergo l’ho chiamato e gli ho chiesto di andare a cena insieme”.

Lieto fine quindi? Non proprio perché nella puntata di oggi è stato lo stesso Didier a chiudere la storia. “Abbiamo uno stile di vita diverso e in quel bacio non ho sentito niente. Io esco praticamente tutte le sere a differenza di Gemma. Uscendo incontrerei altre persone e ti tradirei“. Almeno è stato onesto.