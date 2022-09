Su Giorgia Meloni, Calenda ha affermato: "Vedremo se sarà in grado di governare", mentre ha definito il Pd "frutto di mancata chiarezza".

“Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se Meloni sarà capace di governare: noi faremo un’opposizione dura ma costruttiva”. Così Carlo Calenda durante la conferenza stampa che si è tenuta al comitato elettorale del Terzo polo all’Hotel Mediterraneo di via Cavour.

“Se prendete i dati generali, abbiamo un Paese che per la maggior parte non ha dato fiducia a Draghi o che l’ha tolta. Partiti che hanno promesso sussidi e bonus di tutti i tipi. È un dato molto importante, perché noi abbiamo detto: “C’è un’alternativa non populista”. E il Paese ha consapevolmente deciso di continuare col populismo”. Insieme con Calenda, al comitato elettorale c’erano Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, Mara Carfagna e Ettore Rosato.

Calenda: “Dinamica porta a votare chi urla di più”

“Il Paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sulla strada del populismo. C’è un paradosso, perché il 50% degli italiani dichiara di apprezzare l’operato di Draghi. C’è da riflettere sul fatto che apprezziamo Draghi e Mattarella e poi la maggioranza vota politici che rappresentano il modo opposto di fare politica. L’elettore è re in democrazia, ma questa dinamica porta a votare chi urla di più, come fosse il televoto. È quello che ha fatto declinare l’Italia. È un rischio con la recessione della guerra”.

“La nostra è una battaglia a questo modo di fare politica”, ha aggiunto. “Nelle prossime ore dovremo costruire un polo del buon governo, del pragmatismo e della serietà. Con il 7,8% artiamo da basi solide. Continueremo a lavorare nelle prossime settimane”.

Su Giorgia Meloni, Calenda ha affermato: “Vedremo se sarà in grado di governare”, mentre ha definito il Pd “frutto di mancata chiarezza”.