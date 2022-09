Anticipazioni Un altro domani: Kiros rimane solo, spunta una misteriosa valigetta

Secondo le anticipazioni di Un altro domani, la soap opera di Mediaset che racconta le vicende di una nonna e sua nipote, ovvero Carmen e Julia, una folle scelta farà rimanere solo Kiros. Spunterà anche una misteriosa valigetta.

Lunedì 26 settembre gli spettatori di Un altro domani sono rimasti all’improvviso senza il loro appuntamento quotidiano con la soap opera. Questo perchè un’agitazione sindacale in Rai ha sconvolto l’intero palinsesto. Inizialmente sarebbe dovuta andare in onda anche un programma condotto da Monica Maggioni dedicato alle analisi dei risultati elettorali.

In realtà, nel pomeriggio del 26 settembre sono state mandate in onda due puntate de Il paradiso delle signore e due puntate di Reazione a catena, inframmezzate dal TG1. Il pubblico della soap opera spagnola è quindi rimasto alla puntata di venerdì 23 settembre, dove Carmen era molto combattuta nel dover prendere un’importante scelta.

Anticipazioni Un altro domani: Kiros rimane solo

Carmen, infatti, è sicura di amare Kiros e sente che sarà senza dubbio l’uomo della sua vita. Inspiegabilmente, però, sceglierà di interrompere la relazione con lui per fidanzarsi con Victor e dargli una seconda possibilità di far funzionare il loro rapporto. Carmen sarà dunque decisa a dire addio per sempre a Kiros.

Il padre di Victor capirà immediatamente che Carmen è innamorata di qualcun altro, ma per il momento non interferirà nella relazione. Ventura, però, sarà molto impegnato ad inserire nel mondo degli affari Angel, a cui affiderà una valigetta dal contenuto misterioso. Kiros verrà inoltre incaricato di assistere Carmen nei preparativi delle nozze.

Patricia intuisce che la figlia è innamorata: i sospetti della donna

Le anticipazioni di Un altro domani, oltre a rivelare nuove trame nella Guinea degli anni Cinquanta per Carmen, riferiscono anche di importanti sviluppi nella vita di Julia, che vive nella Madrid odierna. La protagonista cercherà di portare avanti in maniera discreta la sua relazione con Sergio, decidendo di non dare importanza ai pettegolezzi.

Sergio e Julia saranno anche molto impegnati ad organizzare la prima Giornata del Mobile, e questo sicuramente li distrarrà da quello che avviene intorno a loro e dai sospetti di Diana. La madre di Julia noterà qualcosa, ed inizierà a pensare che la figlia abbia una relazione con Tirso. Sergio avrà un’idea brillante che salverà il business di Julia.