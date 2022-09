Un posto al sole, grande novità nel cast: ilarità fra gli spettatori, da non credere

C’è una grande novità nel cast dell’amatissima soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Ecco perchè si è scatenata una grande ilarità fra il pubblico non appena è venuto a scoprirlo: non era mai successo prima.

Un posto al sole va in onda dal 21 ottobre 1996: ci sono alcuni personaggi, come il portiere Raffaele, che sono presenti fin dalla prima puntata. Altri, come la nuova governante di casa Ferri, sono arrivati solo prima dell’estate. Il personaggio di Lia è stato fin da subito capace di attirare l’attenzione degli spettatori.

Nella puntata di Un posto al sole dell’8 settembre, infatti, è successo un fatto molto particolare. Prima di entrare a Palazzo Palladini, Lia ha guardato una rappresentazione dell’edificio. Questo ha fatto subito pensare che la donna abbia delle trame segrete. Il fatto che abbia chiesto alla famiglia Ferri di ospitarla qualche giorno lo confermerebbe.

Un posto al sole, la grande novità non viene annunciata

Tanti spettatori hanno subito notato che Lia ha lo stesso fototipo della famiglia Palladini: occhi azzurri, capelli biondi e pelle chiara. Ecco dunque che sono sorti importanti sospetti riguardo il fatto che possa appartenere proprio alla storica famiglia. Si può ipotizzare che sia figlia di Eleonora, magari concepita in un periodo difficile del passato?

Ci sarebbe anche la possibilità che sia una figlia segreta di Tancredi. Le opzioni sono tutte sul tavolo: se inizialmente la morte di Susanna aveva messo in ombra il personaggio di Lia, quello che è successo a partire dal 20 settembre ha riportato prepotentemente in primo piano il suo personaggio. Gli spettatori si sono subito chiesti cosa stesse succedendo.

Lia è sempre più al centro di trame misteriose: cosa vuole dai Ferri?

Fin dal suo arrivo a Palazzo Palladini, Lia è stata interpretata da Chiara Mastalli. A partire dal 20 settembre gli spettatori hanno iniziato a notare qualcosa di strano, per poi averne definitivamente conferma nella puntata del 22 settembre: Lia è stata sostituita! Un altra attrice, Giuliana Bianca Vigogna, l’ha repentinamente sostituita a Un posto al sole.

Si tratta di una grossa novità per la soap opera di Rai 3, di cui non è stata data alcuna spiegazione agli spettatori. Sorgono però dubbi sempre più pesanti riguardo il personaggio di Lia. I coniugi Ferri sono stati avvelenati, e sono riusciti ad evitare la morte grazie al pronto intervento di Fabrizio Rosato. Lia c’entra qualcosa in tutto questo?

Ecco la scena dell’avvelenamento di Roberto Ferri e Marina Giordano: