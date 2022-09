Sossio e Ursula gelano i fan: l’annuncio peggiore è arrivato improvviso. Cambia tutto per la coppia più amata di Uomini e Donne

La lunga storia di Uomini e Donne insegna molte cose. Ci sono coppie che nascono e muoio nel giro di poco tempo, soprattutto quello del Trono Classico. Ce ne sono altre che invece riescono a trovare un equilibrio e a sposarsi. Poi ci sono Ursula Bennardo e Sossio Aruta che fanno categoria a parte.

Dopo un lungo tira e molla in studio, la coppia più amata nella storia del dating show ha coronato il suo sogno d’amore con la nascita di una figlia che è anche il loro collante. Però manca il matrimonio, quella promessa che si era fatti in tempi non sospetti e che tutti i fan vorrebbero vedere realizzata.

Ora però arriva la notizia peggiore, quella che gela i fan. La proposta era arrivata in diretta, dopo la partecipazione di Sossio al Grande Fratello Vip. Da allora però nessun progetto concreto e nessuna data. Adesso è lei, intervistata dalla pagina Instagram ‘The Pipol Gossip’ che gela tutti. Conferma che quel giorno non aveva avuto nessun dubbio a dirgli sì ma da allora è cambiato quasi tutto.

Sossio e Ursula gelano i fan: i progetti della coppia sono cambiati all’improvviso

Ursula è molto chiara nell’elencare tutto quello che non va: “Le cose dentro di me sono cambiate. Alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare. Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più“.

In realtà dà anche un’altra notizia, perché i preparativi per il matrimonio erano già partiti e avevano anche fatto un primo giro di telefonate per invitate gli amici. Poi la scelta della location, degli abiti, delle bomboniere. Ma all’improvviso, lo stop che Sossio non ha capito perché pensava che la sua compagna non lo volesse più.

Invece diciamo che è una pausa di riflessione, perché l’ex dama di Uomini e Donne vuole cominciare a riprendersi in mano la sua vita. “Penso solo che ho bisogno di tempo per me stessa. Mi dedico troppo a lui, alla mia famiglia in generale e a tutto ciò che di buono possa fare per il contesto che mi circonda”. Il suo prossimo obiettivo? Riconquistare quella serenità che da troppo tempo le manca.