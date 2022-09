Sanremo, ex vincitore dice addio alla musica? C’è il clamoroso annuncio

L’ex vincitore di Sanremo ha parlato della sua intenzione di dire addio alla musica. Ecco l’incredibile racconto del cantante e le motivazioni che lo hanno spinto a pensare di fare un simile gesto, cambiando completamente lavoro.

Francesco Gabbani, come molti altri artisti italiani, ha intrecciato un rapporto molto particolare con Mara Venier, la padrona di casa di Domenica In. È proprio durante le interviste alla Zia che fino ad ora ha sempre fatto le sue rivelazioni più importanti ed intime riguardo il suo percorso professionale.

Tornando indietro al 2020, Francesco Gabbani ha ricordato la fatica degli esordi. Sentiva che tutto il lavoro fatto fino ad allora non stava dando i risultati sperati. L’ex vincitore di Sanremo aveva dunque deciso di dare il suo addio alla musica come cantante, concentrandosi solamente sulla carriera di autore.

La svolta con Sanremo prima dell’addio alla musica

Oltre a fare l’autore, Francesco Gabbani aveva intenzione di portare avanti anche il negozio di strumenti musicali della sua famiglia, che si trova a Carrara. L’arte ha dunque sempre fatto parte della vita del cantante, che a soli quattro anni poteva già vantarsi di aver imparato i primi fondamenti di chitarra e batteria.

A rivelare la voglia di dare l’addio alla carriera di cantante dell’ex vincitore di Sanremo è stata proprio Mara Venier. Fortunatamente, Francesco Gabbani decise di fare un’ultima prova, proponendo il singolo Amen nella sezione Giovani del Festival della musica italiana. Inaspettatamente, da lì iniziò ad arrivare un successo sempre crescente.

Chi ha portato fortuna a Francesco Gabbani: “Ogni volta mi emoziono”

Francesco Gabbani è tornato a trovare Mara Venier a Domenica In il 25 settembre 2022. Queste le parole con cui il cantante ha commentato la svolta: “In un momento in cui pensavo di dedicarmi ad altro e mollare un po’ il colpo, l’universo mi ha ripagato. Credo che il concetto è che se uno semina bene, poi lo raccoglie“.

L’ex vincitore di Sanremo ha anche aggiunto che è stato Carlo Conti a portargli fortuna, selezionando il suo singolo Amen. Per questo motivo, ogni volta che lo sente o lo rivede, si emoziona. Oggi Francesco Gabbani non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal mondo della musica, ed ha anzi invitato Mara Venier al suo concerto dell’8 ottobre a Roma.

Per vedere l’intervista di Francesco Gabbani a Domenica In, clicca qui.

Questo è il video con cui il cantante ha annunciato che il primo ottobre, al concerto di Milano, sarà presente Ornella Vanoni: