“Mando in tilt la regia”, imprevisto a Domenica In: Mara Venier sbotta in diretta

Imprevisto inaspettato proprio all’inizio della diretta di Domenica In che ha preso in contropiede Mara Venier

Questa domenica la conduttrice di Rai Uno si trova a sfidare nuovamente la collega su Canale 5, Maria De Filippi, che con Amici sfonda ogni record. La falsa partenza di certo non aiuterà nella competizione.

Mara Venier è partita a razzo con una nuova edizione di Domenica In, nonostante abbia la concorrenza molto pressante di Maria De Filippi che con il talent show più amato d’Italia mette in seria difficoltà qualsiasi competitor. Le due rivali, per fortuna, sono anche molto amiche e come consuetudine ogni inizio anno si danno reciprocamente l’in bocca al lupo per la stagione, come successo anche questa volta nelle rispettive prime puntate.

Intanto, su Rai Uno a breve partirà un altro dance show, Ballando Con Le Stelle e come ogni anno, Mara Venier ha ospitato in studio Milly Carlucci ed i ballerini della prossima stagione che partirà dall’8 ottobre. La padrona di casa ha colto l’occasione per raccogliere le prime sensazioni tra giudici, ballerini e la stessa amica e collega che sarà impegnata nei sabato sera di Rai Uno.

Mara Venier e la regia di Domenica In: cos’è successo

Un piccolo imprevisto in diretta ha fatto sobbalzare dalla sua sedia la conduttrice che ha asserito davanti alle telecamere: “Mando in tilt la regia! Non mando nulla di quello che abbiamo concordato”. Sempre con fare simpatico e con ironia, Mara Venier ha redarguito il regista con cui ha notoriamente un ottimo rapporto. Lo staff di Domenica In è sempre apparso molto sereno e coeso proprio per il clima di tranquillità che la conduttrice vuole tenere anche nel dietro le quinte. Spesso e volentieri, in diretta, scherza e ride con le persone dietro le telecamere che costantemente ringrazia perché senza di loro la realizzazione del programma sarebbe complesso.

Dopo il piccolo inconveniente, Mara Venier si è prestata anche ad uno dei ballerini del cast di Ballando Con Le Stelle, direttamente da Cuba, nonché a Samuel Peron. Successivamente ne ha avuto anche per il maestro della piccola orchestra in studio, Stefano Magnanensi, per la musica troppo alta mentre Milly Carlucci presentava il cast.